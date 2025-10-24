Taxe de școlarizare de zeci de mii de lire. Studii de lux pentru Emma, fiica cea mică a lui Ilie Năstase: „Ești nebună, dai bani pe școli”

Amalia Năstase, fosta parteneră a lui Ilie Năstase, a discutat, pe larg, despre programul de studii pe care îl urmeză Emma (19 ani), fiica mai mică pe care aceasta o are cu celebrul fost tenismen.

Emma a fost acceptată la Universitatea St. Andrews din Scoția, celebră instituție de învățământ în cadrul căreia au studiat atât prințul William, cât și Kate Middleton.

„Dacă iei note mici, te dau afară!”

Mezina lui Ilie Năstase a reușit să încheie primul an de facultate cu o medie destul de mare.

„16 din 20, care e un «First» la mine la facultate. La ei e din 20 de puncte și poți să primești «First», care e cam cel mai sus, de la 16 în sus. Deci un fel de 9 la noi, cum ar veni. Dar oricum notele nu contează în primul an. Contează dacă iei prea puțin: te dau afară! Dar altfel contează doar ca să înțelegi tu ce s-a făcut până atunci. Oricum, chestiile pe care le înveți în primul an le folosiți și în al doilea an, și în al treilea an… Au un sistem foarte bun de filtrare. Dacă nu înveți, pleci!”, a recunoscut Emma, conform libertatea.ro.

Fiica lui Ilie Năstase nu a obținut bursă

Conform spuselor mamei acesteia, Emma nu a beneficiat de bursă în străinătate. Universitatea din Scoția oferă sprijin financiar doar studenților care reușesc să obțină punctajul maxim.

„Nu, fără burse! Probabil cine ia 20 din 20. De când cu Brexit-ul, au suferit foarte mult. Ei aveau burse înainte, dar acum nu mai au cum să se întrețină așa. Tinerii care vin din Scoția nu plătesc nicio taxă, englezii au o taxă mai mică. Și internaționalii trebuie să plătească. Noi plătim.

Pentru mine, cel mai important lucru este ca ai mei copii să aibă cea mai bună educație. Și, indiferent ce s-a întâmplat, ei au fost la cele mai bune școli. Adică toată lumea îmi spune: «Ești nebună, dai banii pe școli»! Nu sunt nebună! Este cel mai important lucru. Decât să le oferi copiilor tăi lucruri materiale pe care nu le vor aprecia, pentru că ei nu știu valoarea banului dacă nu l-au făcut ei, mai bine le oferi educație!”, a spus Amalia Năstase.

Taxele școlare pornesc de la 25.000 de lire sterline

Fiica cea mică a lui Ion Năstase urmează cursurile prestigioasei Universități St. Andrews din Scoția, iar costurile pentru studii sunt considerabile. Taxele anuale încep de la aproximativ 25.000 de lire sterline și pot ajunge până la 39.500 de euro.

Aceste sume pot crește în fiecare an cu 3% până la 5%, în funcție de programul ales. Pentru cei care aleg să continue cu un masterat la aceeași universitate, taxele sunt cuprinse între 25.000 și 30.000 de lire sterline, conform sursei citate.

Amalia Năstase a explicat care a fost motivul pentru care nu a ales ca fiica sa, Emma, să studieze în România.

„Eu nu înțeleg discuția asta. Tu te naști și ai o chemare către ceva. Dacă tu găsești chemarea ta în altă parte, asta nu înseamnă că tu nu mai ești român sau nu iubești România. Normal că ești român toată viața ta și… Tu poți să faci mult mai multe pentru România de afară decât ai putea să faci de aici!”, a încheiat Amalia Năstase.