search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Taxe de școlarizare de zeci de mii de lire. Studii de lux pentru Emma, fiica cea mică a lui Ilie Năstase: „Ești nebună, dai bani pe școli”

0
0
Publicat:

Amalia Năstase, fosta parteneră a lui Ilie Năstase, a discutat, pe larg, despre programul de studii pe care îl urmeză Emma (19 ani), fiica mai mică pe care aceasta o are cu celebrul fost tenismen.

Emma, fiica cea mică a Amaliei și Ilie Năstase Foto/Colaj Arhivele Adevărul - Facebook
Emma, fiica cea mică a Amaliei și Ilie Năstase Foto/Colaj Arhivele Adevărul - Facebook

Emma a fost acceptată la Universitatea St. Andrews din Scoția, celebră instituție de învățământ în cadrul căreia au studiat atât prințul William, cât și Kate Middleton.

„Dacă iei note mici, te dau afară!”

Mezina lui Ilie Năstase a reușit să încheie primul an de facultate cu o medie destul de mare.

„16 din 20, care e un «First» la mine la facultate. La ei e din 20 de puncte și poți să primești «First», care e cam cel mai sus, de la 16 în sus. Deci un fel de 9 la noi, cum ar veni. Dar oricum notele nu contează în primul an. Contează dacă iei prea puțin: te dau afară! Dar altfel contează doar ca să înțelegi tu ce s-a făcut până atunci. Oricum, chestiile pe care le înveți în primul an le folosiți și în al doilea an, și în al treilea an… Au un sistem foarte bun de filtrare. Dacă nu înveți, pleci!, a recunoscut Emma, conform libertatea.ro.

Fiica lui Ilie Năstase nu a obținut bursă

Conform spuselor mamei acesteia, Emma nu a beneficiat de bursă în străinătate. Universitatea din Scoția oferă sprijin financiar doar studenților care reușesc să obțină punctajul maxim.

Nu, fără burse! Probabil cine ia 20 din 20. De când cu Brexit-ul, au suferit foarte mult. Ei aveau burse înainte, dar acum nu mai au cum să se întrețină așa. Tinerii care vin din Scoția nu plătesc nicio taxă, englezii au o taxă mai mică. Și internaționalii trebuie să plătească. Noi plătim.

Pentru mine, cel mai important lucru este ca ai mei copii să aibă cea mai bună educație. Și, indiferent ce s-a întâmplat, ei au fost la cele mai bune școli. Adică toată lumea îmi spune: «Ești nebună, dai banii pe școli»! Nu sunt nebună! Este cel mai important lucru. Decât să le oferi copiilor tăi lucruri materiale pe care nu le vor aprecia, pentru că ei nu știu valoarea banului dacă nu l-au făcut ei, mai bine le oferi educație!, a spus Amalia Năstase.

Taxele școlare pornesc de la 25.000 de lire sterline

Fiica cea mică a lui Ion Năstase urmează cursurile prestigioasei Universități St. Andrews din Scoția, iar costurile pentru studii sunt considerabile. Taxele anuale încep de la aproximativ 25.000 de lire sterline și pot ajunge până la 39.500 de euro.

Aceste sume pot crește în fiecare an cu 3% până la 5%, în funcție de programul ales. Pentru cei care aleg să continue cu un masterat la aceeași universitate, taxele sunt cuprinse între 25.000 și 30.000 de lire sterline, conform sursei citate.

Amalia Năstase a explicat care a fost motivul pentru care nu a ales ca fiica sa, Emma, să studieze în România.

„Eu nu înțeleg discuția asta. Tu te naști și ai o chemare către ceva. Dacă tu găsești chemarea ta în altă parte, asta nu înseamnă că tu nu mai ești român sau nu iubești România. Normal că ești român toată viața ta și… Tu poți să faci mult mai multe pentru România de afară decât ai putea să faci de aici!, a încheiat Amalia Năstase.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul în casa tinerei de 23 de ani
digi24.ro
image
Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap
stirileprotv.ro
image
„Ziua Cârtiței” – varianta Botoșani: Cazul femeii care se prezintă zilnic la Urgențe, deși e perfect sănătoasă. Ce se întâmplă apoi, în fiecare zi
gandul.ro
image
Florin Manole, despre pensiile magistraților: Soluția este impozitarea progresivă a veniturilor
mediafax.ro
image
Palatul Victoria, verificat de radiații electromagnetice. Motivul pentru care Ilie Bolojan vrea să afle cât de ”toxice” sunt birourile de la guvern
fanatik.ro
image
Ei sunt tinerii găsiți morți într-un Golf, pe un câmp din Harghita. Bianka și Tony plecaseră de acasă cu o zi înainte
libertatea.ro
image
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă în Olanda. Ipoteza luată în calcul de Poliție
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB - Bologna: ”El a pierdut meciul! O să rupă banca”
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Fructul care s-a scumpit de trei ori faţă de anul trecut din cauza îngheţului din primăvară
observatornews.ro
image
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
cancan.ro
image
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
prosport.ro
image
Când ai voie să vinzi uscătoria blocului și ce condiții trebuie respectate. Ce spune legea
playtech.ro
image
Pe ce loc e România în clasamentul coeficienților UEFA după FCSB – Bologna 1-2 și U Craiova – Noah 1-1. SuperLiga, tot în cădere
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
L-au prins! Cine este bărbatul care a ucis un șofer de autocar: ”A fost cea mai ascuţită”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Care ar fi, de fapt, adevărul din spatele morții lui Tony și a Biankăi: „A fost ceva premeditat” Noi detalii ies la iveală
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor: Un băiețel
romaniatv.net
image
Vârsta de pensionare peste 65 de ani. Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță în ce condiții se va aplica
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ultima întâlnire dintre Michael Jackson și Prințesa Diana. Rugămintea Prințesei Inimilor către Regele Pop a fost dezvăluită
actualitate.net
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Alexandru Ciucu, noi acuzații la adresa părinților Alinei Sorescu: „Stând în casă opt ani de zile, nu au făcut bine”
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv

OK! Magazine

image
Nuanța neașteptată a pedichiurii lui Meghan Markle. Ducesa a promovat cea mai în vogă culoare a toamnei

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci