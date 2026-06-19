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Cristi Chivu, iubit de milanezi! Contract nou până în 2028, salariu dublat și transfer de 50.000 de euro, aprobat

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Cristian Chivu va continua pe banca lui Inter Milano și în următorii ani. Clubul italian a anunțat oficial, în decursul zilei de joi, 18 iunie, prelungirea contractului antrenorului român până în vara anului 2028.

Cristi Chivu Foto/EPA
Cristi Chivu Foto/EPA

Fostul căpitan al naționalei României ajunsese la conducerea tehnică a milanezilor în urmă cu un an, semnând inițial o înțelegere valabilă până în 2027. Între timp, Chivu a avut un impact imediat la Milano, reușind să cucerească atât titlul din Serie A, cât și Cupa Italiei.

După succesele obținute pe plan intern, Cristian Chivu își va îndrepta atenția și către obiectivele europene. În sezonul viitor, antrenorul român va încerca să mențină Inter în lupta pentru titlu și Cupa Italiei, dar și să conducă formația nerazzurră cât mai departe în Liga Campionilor.

„Triumfuri care poartă semnătura antrenorului român!”

Rezultatele obținute i-au convins pe conducătorii lui Inter să îi ofere un nou contract, iar tehnicianul în vârstă de 45 de ani și-a prelungit oficial angajamentul cu gruparea milaneză până în 2028.

FC Internazionale Milano are plăcerea de a anunța reînnoirea contractului antrenorului Cristian Chivu. Datorită noului acord, antrenorul va conduce echipa Nerazzurri până în 2028. Povestea lui Cristian Chivu este una fără egal: o poveste de pasiune și sacrificiu, o saga care cuprinde episoade și momente unice. O poveste indisolubil legată de culorile Nerazzurri, care au marcat întreaga viață a antrenorului. Pe 9 iunie 2025, Chivu a devenit noul antrenor al lui Inter.

De atunci, el a condus Interul de pe banca tehnică în 58 de meciuri, pe parcursul unui sezon intens și solicitant, care a devenit de neuitat pe măsură ce lunile au trecut. Al 21-lea Scudetto, a zecea Coppa Italia din istoria Interului, o dublă istorică și minunată: triumfuri ale unui grup special, care poartă semnătura antrenorului român, desemnat și Antrenorul Sezonului 2025/26 de către Lega Calcio Serie A!”, au scris milanezii pe site-ul oficial

Cristi Chivu, la Inter Milano până în 2028 Foto/Instagram
Cristi Chivu, la Inter Milano până în 2028 Foto/Instagram

Tehnicianul român va încasa 4 milioane de euro pe sezon

Cristian Chivu nu a primit doar un nou contract din partea lui Inter, ci și o majorare importantă a salariului. Începând din stagiunea următoare, antrenorul în vârstă de 45 de ani va avea un salariu anual de 4 milioane de euro, sumă care poate crește în funcție de bonusurile de performanță prevăzute în contract. Este o creștere semnificativă pentru Chivu, care în primul său sezon pe banca lui Inter a fost remunerat cu 2,5 milioane de euro.

Inter Milano înflorește sub comanda lui Cristian Chivu și depășește 2 miliarde de euro ca valoare

Milanezii au încredere în Chivu. Transfer de 50 de milioane de euro, aprobat

Inter continuă căutările pentru un înlocuitor al lui Denzel Dumfries, transferat la Real Madrid după activarea clauzei de reziliere în valoare de 20 de milioane de euro. Una dintre principalele ținte ale lui Cristi Chivu este Marco Palestra, fundașul de 21 de ani care a impresionat în sezonul trecut la Cagliari, unde a evoluat sub formă de împrumut de la Atalanta.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, campioana Italiei a intensificat negocierile și a ajuns la o ofertă de 50 de milioane de euro, sumă în care sunt incluse și bonusurile de performanță. Discuțiile dintre cele două cluburi continuă, însă Atalanta își menține pretențiile financiare la 53 de milioane de euro. Până acum, formația milaneză a primit două refuzuri. Prima propunere, de 40 de milioane de euro, a fost respinsă, la fel ca și a doua, în valoare de 42 de milioane de euro, plus bonusuri.

Ar urma să fie cel mai scump transfer din mandatul lui Chivu

Dacă negocierile se vor încheia cu succes, Marco Palestra va deveni cea mai costisitoare achiziție realizată de Inter în mandatul lui Cristi Chivu. Până în prezent, recordul îi aparține lui Ange-Yoan Bonny, adus de la Parma pentru 23 de milioane de euro.

Mai mult, în cazul unei mutări de aproximativ 50 de milioane de euro, fundașul italian ar urca pe locul secund în clasamentul celor mai scumpe transferuri din istoria clubului milanez. Singura achiziție mai costisitoare rămâne cea a lui Romelu Lukaku, cumpărat de Inter în 2019 pentru 74 de milioane de euro.

Program stabilit: vizita medicală, cantonament și amicale cu Manchester City, AC Milan și Juventus

Inter se va reuni pe 13 și 14 iulie, când jucătorii vor efectua vizitele medicale înaintea noului sezon. Campioana Italiei va pleca apoi în Germania, în regiunea Baden-Württemberg, unde va efectua un cantonament de aproximativ zece zile, începând cu 16 iulie.

Pe 1 august, milanezii vor întâlni Manchester City într-un meci amical de gală, programat la Hong Kong. Ulterior, Inter va zbura în Australia, unde sunt programate alte două confruntări de mare interes: derby-ul cu AC Milan, pe 5 august, și duelul cu Juventus, trei zile mai târziu. După turneul internațional, milanezii se vor întoarce în Italia pe 9 august, iar pregătirea va continua la Milano până la startul noului sezon de Serie A, programat în weekendul 23-24 august.

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