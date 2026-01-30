Alibec, OUT de la FCSB! Atacantul, pregătit de al cincilea mandat la Farul. Becali l-a lăsat să plece gratis

Transferat la FCSB în vara anului precedent, Denis Alibec, ajuns la 35 de ani, nu a reușit să se impună în echipa campioană, evoluțiile sale fiind afectate și de problemele medicale repetate.

În prezent, atacantul s-a înțeles cu Farul Constanța și va fi transferat de la FCSB din postura de jucător liber de contract.

Negocierile dintre Alibec și formația de la malul mării au fost încheiate chiar înaintea fluierului de start al meciului FCSB vs. Fenerbahce, terminat la egalitate, 1-1, în Europa League.

„Nu vreau niciun ban pe el!”

Legat de transferul atacantului, Gigi Becali a recunoscut că a fost dispus să renunțe la atacant, în cazul în care acesta ajungea la un acord cu echipa pregătită de Ianis Zicu.

„Îl las gratis la Farul, dar să vedem dacă se înțeleg. Nu vreau niciun ban pe el, totul e ca el să se înțeleagă acolo. Nu știu dacă salariu sau altceva, dar eu am transmis că la Farul îl las gratis!”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

În actuala stagiune, Denis Alibec a bifat 14 apariții pentru FCSB în toate competițiile, iar contribuția sa ofensivă s-a rezumat la un singur gol, marcat în Cupa României, în succesul cu 3-1 împotriva Gloriei Bistrița.

Alibec, la al cincilea mandat în tricoul Farului

Alibec a mai evoluat la Farul Constanța în sezoanele 2008-2009, 2012-2013, pe vremea când echipa purta numele de Viitorul Constanța, precum și în intervalele 2022-2023 și 2024-2025.

În tricoul Farului, Alibec a cucerit și titlul de campion al României, în sezonul 2022/2023, într-o competiție extrem de strânsă, decisă chiar în detrimentul celor de la FCSB.