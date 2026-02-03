FCSB nu-l poate legitima pe Joao Paulo. Fotbalistul are probleme cu permisul de muncă

Cei de la FCSB nu au anunțat încă transferului de la Oțelul Galați al lui Joao Paulo (27 de ani) dintr-o chestiune de ordin birocratic.

Jucătorul african nu are încă permisul de muncă necesar pentru a juca la FCSB. Chiar dacă a fost adus de la Oțelul, deci are un permis de muncă valabil pentru România, pentru a putea evolua la FCSB are nevoie să obțină alt permis de muncă, ceea ce durează până la 30 de zile.

Gigi Becali vrea să se folosească de calitatea sa de parlamentar pentru a urgenta lucrurile.

„L-am luat deja. Va trebui să intervin eu ca parlamentar, să fac de la Parlament o scrisoare oficială. El are permis de muncă. Acum mai trebui încă o dată permisul de muncă. Dacă el are permisul de muncă în România, pentru ce să mai stau încă 30 de zile? În cel mult 30 de zile trebuie să dea aprobare. Dacă el are permis de muncă, în 24 de ore trebuia să dea aprobare. Nu trebuie refăcută toată documentația, dar trebuie iar permis de muncă. Fac o scrisoare, fac trafic de influență, normal. Nu trebuie să fac trafic de influență (n.r. ironic)”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport Special.

FCSB va ajunge să plătească, în total, aproximativ un milion de euro în schimbul internaționalului din Insulele Capului Verde. Gigi Becali a fost de acord să achite o sumă fixă de transfer, circa 600.000 de euro, și să le dea gălățenilor banii pe care FIFA îi va plăti dacă Joao Paulo va fi în lotul Insulelor Capului Verde la Cupa Mondială din vară, o sumă de ordinul sutelor de mii de euro.

Cum Joao Paulo este o prezență constantă în lotul Insulelor Capului Verde, șansele să prindă echipa pentru Mondial sunt foarte mari. Joao Paulo a semnat un contract valabil doi ani și jumătate cu FCSB și are un salariu lunar de 15.000 de euro.