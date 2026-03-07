Traficul pe DN1, blocat la Bușteni, după ce un tir care a intrat într-un parapet a blocat ambele sensuri

Traficul rutier este complet blocat, sâmbătă, pe DN 1, la Buşteni, după ce un TIR care a lovit un parapet a rămas pe şosea.

Un accident rutier s-a produs sâmbătă dimineață, pe DN1, în zona Poiana Țapului, pe sensul spre Sinaia.

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 1 Ploieşti-Braşov, în staţiunea Buşteni, judeţul Prahova, un autotren a impactat un parapet şi a rămas imobilizat pe sensul de mers spre Braşov”, a transmis, sâmbătă, Centrul Infotrafic.

Sursa citată a precizat că şoferul autotrenului a suferit leziuni, fiind evaluat medical, scrie News.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers până la extragerea autovehicului de pe suprafaţa de rulare.

Participanții la trafic sunt sfătuiți să evite zona.