Dennis Man a strălucit pentru prima dată la PSV. Nota primită de tricolor după ce a spart gheața la formația olandeză

Dennis Man redevine ușor-ușor fotbalistul care a impresionat în Italia. De la transferul de la Parma, internaționalul român a jucat cel mai bun său meci pentru PSV, în victoria de aseară, 4-0 cu Zwolle.

Aflat la a șasea partidă în tricoul formației olandeze, din care trei ca titular, tricolorul de 27 de ani a înscris în premieră pentru campioana batavă. El a făcut 2-0 pe tabelă, după o gafă în defensiva adversă, în minutul 40, pentru ca în a doua repriză, în minutul 67, să ofere și o pasă de gol, la reușita de 3-0 a lui Joey Veerman.

Românul a fost înlocuit după 80 de minute de joc, timp în care a avut 51 de atingeri de balon și a dat 35 de pase corecte, din cele 40 încercate. Dennis Man a șutat o singură dată pe poartă (la gol) și a mai avut un șut necadrat. Pentru evoluția din meciul cu Zwolle, tricolorul a fost notat de SofaScore cu 8,5, a doua notă a meciului.