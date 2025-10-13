Declarație arogantă dată de Ralf Rangnick la finalul partidei de la „Arena Națională”. Selecționerul Austriei n-a înțeles nimic din bătaia încasată

Deși Austria a fost pusă la respect de naționala de fotbal a României, care în afara golului a mai avut alte două mari ocazii de a marca, prin Valentin Mihăilă (bară) și prin Andrei Rațiu, selecționerul selecționatei vizitatoare, Ralf Rangnick (67 de ani), a văzut alt meci.

Tehnicianul a declarat, duminică seara, după meciul pierdut cu România cu scorul de 0-1, pe Arena Națională, că jucătorii săi sunt responsabili în totalitate de înfrângere și că au „picat de fraieri” în momentul primirii golului. El a mai afirmat că România nu l-a surprins cu nimic.

„România nu ne-a surprins cu nimic”

„România nu ne-a surprins cu nimic. Așa cum ne-am așteptat, a fost un meci greu. Românii au avut două ocazii și noi am avut noroc la șutul lor în bară. Eu cred că în ultimele zece minute nimeni nu se mai aștepta ca România să câștige. Este pentru noi extrem de supărător modul în care am pierdut, pentru că eu am cerut să avem posesia balonului, nu să facem o combinație în zona careului advers. Și în aceste situații un meci clar de 0-0 a fost pierdut. Momentul în care a picat golul între 90 și 94, Austria a avut posesia mingii. Recunosc încă o dată că am avut noroc la cele două ocazii ale României. Nu poți spune că rezultatul este nedrept. Golul se datorează în mare măsură nouă, am fost fraieri că nu am ținut de minge și am oferit posibilitatea adversarilor să execute lovitura liberă. Având în vedere cele două ocazii mari, se poate spune că România a meritat victoria, dar încă o dată, în momentul în care a picat golul, noi am picat de fraieri”, a declarat Rangnick la conferința de presă.

Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

Următoarea partidă a tricolorilor se va disputa pe 15 noiembrie în deplasare, cu Bosnia-Herțegovina. România va încheia campania pe 18 noiembrie, cu San Marino, pe teren propriu.

Declarație controversată a lui Sabitzer

La flash-interviuri, după ce au vorbit selecționerul Ralf Rangnick și căpitanul David Alaba, și-a făcut apariția și Marcel Sabitzer. Mijlocașul Borussiei Dortmund s-a arătat de părere că, la un moment dat, românii n-ar mai fi vrut cele trei puncte.

„Românii nici măcar nu mai voiau să câștige meciul. Am ținut mingea două-trei minute și apoi am pierdut-o. N-aveam voie. N-a fost cel mai bun meci al nostru, dar ne-am fi mulțumit cu 0-0.

Am simțit că am fost mai buni în repriza a doua, dar am pierdut mingea mult. Suntem dezamăgiți, dar încă avem totul în mâinile noastre.

Suntem conștienți că n-aveam voie să pierdem, dar asta nu ne va descuraja. Vom da 100% din nou în următoarele două meciuri și sunt convins că ne putem califica”, a spus fotbalistul de 31 de ani, conform Sky Sport Austria.