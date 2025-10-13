search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Declarație arogantă dată de Ralf Rangnick la finalul partidei de la „Arena Națională”. Selecționerul Austriei n-a înțeles nimic din bătaia încasată

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Deși Austria a fost pusă la respect de naționala de fotbal a României, care în afara golului a mai avut alte două mari ocazii de a marca, prin Valentin Mihăilă (bară) și prin Andrei Rațiu, selecționerul selecționatei vizitatoare, Ralf Rangnick (67 de ani), a văzut alt meci.

Ralf Rangnick spune lucruri trăsnite
Ralf Rangnick spune lucruri trăsnite

Tehnicianul a declarat, duminică seara, după meciul pierdut cu România cu scorul de 0-1, pe Arena Națională, că jucătorii săi sunt responsabili în totalitate de înfrângere și că au „picat de fraieri” în momentul primirii golului. El a mai afirmat că România nu l-a surprins cu nimic.

„România nu ne-a surprins cu nimic”

România nu ne-a surprins cu nimic. Așa cum ne-am așteptat, a fost un meci greu. Românii au avut două ocazii și noi am avut noroc la șutul lor în bară. Eu cred că în ultimele zece minute nimeni nu se mai aștepta ca România să câștige. Este pentru noi extrem de supărător modul în care am pierdut, pentru că eu am cerut să avem posesia balonului, nu să facem o combinație în zona careului advers. Și în aceste situații un meci clar de 0-0 a fost pierdut. Momentul în care a picat golul între 90 și 94, Austria a avut posesia mingii. Recunosc încă o dată că am avut noroc la cele două ocazii ale României. Nu poți spune că rezultatul este nedrept. Golul se datorează în mare măsură nouă, am fost fraieri că nu am ținut de minge și am oferit posibilitatea adversarilor să execute lovitura liberă. Având în vedere cele două ocazii mari, se poate spune că România a meritat victoria, dar încă o dată, în momentul în care a picat golul, noi am picat de fraieri”, a declarat Rangnick la conferința de presă.

Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

Următoarea partidă a tricolorilor se va disputa pe 15 noiembrie în deplasare, cu Bosnia-Herțegovina. România va încheia campania pe 18 noiembrie, cu San Marino, pe teren propriu.

Declarație controversată a lui Sabitzer

La flash-interviuri, după ce au vorbit selecționerul Ralf Rangnick și căpitanul David Alaba, și-a făcut apariția și Marcel Sabitzer. Mijlocașul Borussiei Dortmund s-a arătat de părere că, la un moment dat, românii n-ar mai fi vrut cele trei puncte.

Românii nici măcar nu mai voiau să câștige meciul. Am ținut mingea două-trei minute și apoi am pierdut-o. N-aveam voie. N-a fost cel mai bun meci al nostru, dar ne-am fi mulțumit cu 0-0.

Am simțit că am fost mai buni în repriza a doua, dar am pierdut mingea mult. Suntem dezamăgiți, dar încă avem totul în mâinile noastre.

Suntem conștienți că n-aveam voie să pierdem, dar asta nu ne va descuraja. Vom da 100% din nou în următoarele două meciuri și sunt convins că ne putem califica”, a spus fotbalistul de 31 de ani, conform Sky Sport Austria.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „E mai mare rușinea”. Revoltă printre localnici, după ce o parcare de cartier s-a transformat într-un haos, cu girul primăriei
digi24.ro
image
Cadavrul unui israelian care avea și origini românești urmează să fie predat de Hamas. Tal Haimi a lăsat patru copii orfani
stirileprotv.ro
image
Cele 4 zodii care atrag abundența până pe 31 octombrie 2025. Succesul va fi la fiecare pas pentru acești nativi
gandul.ro
image
Care este motivul pentru care românii cumpără mai devreme anul acesta anvelopele de iarnă
mediafax.ro
image
„Fantastic! Am câștigat meciul de la imn!” Cine este Teodor Ilincăi, tenorul care a cutremurat toată Arena Națională la intonarea „Deșteaptă-te române” și a dat aripi României cu Austria încă din minutul 1
fanatik.ro
image
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
libertatea.ro
image
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus în mișcare trupe lângă Estonia
digi24.ro
image
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
gsp.ro
image
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
antena3.ro
image
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
observatornews.ro
image
Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau de la facultate
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Calcul pensii militare. Perioadele care se iau în considerare
playtech.ro
image
Marius Șumudică, analiză tăioasă: “Am scăpat de mâini moarte la națională! Toți contestatarii lui Mircea Lucescu să-și dea singuri 2 palme! I-a subordonat pe austrieci!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon și a dat verdictul despre România, după 1-0 cu Austria
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
O viperă a murit după ce a mușcat un bărbat beat criță. Victima a încercat apoi să salveze șarpele
kanald.ro
image
Zăcământ uriaș de aur, peste 1.000 de tone estimate. Unde a fost descoperit și
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului: A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!
romaniatv.net
image
Se caută muncitori! Se oferă cazare gratuită și salarii de până la 8.000 de euro
mediaflux.ro
image
Mircea Lucescu, anunț-șoc după victoria cu Austria: „Dacă nu calific echipa, las pe altcineva la baraj”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
Nicole Kidman foto Profimedia jpg
Nicole Kidman vorbește despre greșeli și „riscuri asumate” în primul interviu de după divorț
clickpentrufemei.ro
Calendar 12 octombrie: 1960 Nikita Hrușciov a lovit cu pantoful în masă la ONU, înfuriat de o afirmație a unui lider filipinez jpeg
Calendar 12 octombrie: 1960 - Nikita Hrușciov a lovit cu pantoful în masă la ONU, înfuriat de o afirmație a unui lider filipinez
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!”
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie

OK! Magazine

image
Nici măcar în vizitele oficiale nu se poate abține să-și atingă abdomenul. Noi ipoteze despre lupta pe viață și pe moarte a lui Kate

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman vorbește despre greșeli și „riscuri asumate” în primul interviu de după divorț

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică