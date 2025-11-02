Decizia unui fost mare internațional al cărui copil cu dizabilități zgârie și mușcă, în loc să vorbească

Fostul internațional englez Paul Scholes, în vârstă de 50 de ani, a decis să se retragă din rolul de analist sportiv la începutul acestui an, pentru a se putea dedica 100% fiului său, Aiden, care suferă de o formă gravă de autism. Fotbalistul care a evoluat întreaga carieră în marea echipă a lui Manchester United a acceptat acum să vorbească despre viața alături de băiatul său în vârstă de 20 de ani.

Paul Scholes s-a dedicat în totalitate băiatului său, după cum a povestit în podcastul „Stick to Football”: „Am luat o decizie anul acesta din cauza lui Aiden, din cauza nevoilor sale speciale pe care poate le cunoașteți. Toată munca pe care o fac acum se învârte în jurul programului său zilnic, care este foarte strict. Așa că am hotărât, pur și simplu, că tot ceea ce voi face se va învârti în jurul lui Aiden”.

Fostul mare fotbalist a dezvăluit că băiatul său comunică doar prin câteva sunete: „Te mușcă de mână sau te zgârie de frustrare, pentru că nu înțelege lucrurile, nu-ți poate spune cum se simte. Nu am avut niciodată o pauză de la această situație, nici măcar atunci când jucam. Medicii nu l-au diagnosticat până la vârsta de doi ani și jumătate. Dar am știut de la început că ceva nu e în regulă. Apoi a venit diagnosticul, nu mai auzisem niciodată de așa ceva.

Deodată începi să vezi totul, nu știu dacă se întâmplă pur și simplu conștient. Îmi amintesc prima dată după un meci în deplasare la Derby, pur și simplu nu voiam să fiu acolo. Îmi amintesc că antrenorul m-a lăsat în afara lotului săptămâna următoare și nu spusesem nimănui despre tulburarea fiului mei. Am ajuns să le povestesc câteva săptămâni mai târziu, pentru că-mi era foarte dificil”, a adăugat fostul mijlocaș englez.

Paul Scholes, 25 de trofee cu Manchester United

În 2020, Paul Scholes a mai trecut printr-un moment dificil, despărțindu-se de soția sa, Claire, după o relație de 21 de ani. Cei doi mai au împreună doi copii, pe Aaron și Alicia. „Nu mai sunt împreună cu Claire, așa că Aiden stă câte câte trei nopți la fiecare, iar mama lui îl are vineri seara. Facem mereu aceleași lucruri cu el, deoarece nu știe ce zi a săptămânii este sau cât este ceasul. Doar după program știe ce zi este”, a mai spus Scholes, care a detaliat programul pe care îl are cu fiul său: „Îl iau în fiecare marți de la centrul de zi și mergem la înot.

Apoi luăm pizza în drum spre casă. Joi mergem să mâncăm și apoi acasă. Duminică îl iau de la Claire și mergem la Tesco, unde își cumpără un cărucior plin cu ciocolată. Așa cunoaște el zilele, după activitățile pe care le facem împreună”, a povestit Paul Scholes, fotbalist care are în palmares 25 de trofee cu Manchester United, inclusiv Liga Campionilor din 2008.