Un judecător român comentează motivarea TAS în cazul Halep: „S-a dopat intenționat. Scrie negru pe alb”

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a redus pe 5 martie suspendarea Simonei Halep de la patru ani, la nouă luni, astfel că jucătoarea a putut reveni pe terenul de joc după scandalul de dopaj. După 7 luni, magistrații de la Lausanne au explicat de ce i-au redus suspendarea româncei.

La 7 luni după acea decizie, TAS a publicat motivarea, într-un document public întins pe 58 de pagini, care poate accesat aici. Sunt explicate toate probele aduse de cele două părți și cum au fost analizate, echipa angajată de Simona Halep reușind să demonstreze că substanța Roxadustat a ajuns în corpul ei printr-o contaminare.

De asemenea, apărătorii Simonei Halep au arătat că proba de sânge din pașaportul biologic al sportivei nu a fost transportată și depozitată corespunzător. Proba de sânge ar fi atins și 0 grade în timpul transportului, în timp ce temperatura admisă este între 4 și 15 grade Celsius. În motivarea instanței se arată că proba Simonei a stat două ore și 36 de minute a stat la temperaturi necorespunzătoare.

Concluziile lui Cristi Dănileț în cazul Halep

Judecătorul Cristi Dănileț a parcurs documentul și a publicat observațiile sale pe pagina lui de Facebook. „A apărut motivarea TAS in cazul Simona Halep și... a mai căzut un mit. Scrie negru pe alb că sportiva a încălcat două reguli: s-a dopat intenționat cu Roxadustat și, pentru a ascunde dopajul, a manipulat datele care au fost scrise in pașaportul biometric.

Cel mai trist este ca Halep a mințit la proces:

- a susținut ca substanța a ajuns accidental in corpul său, prin contaminare de la un supliment alimentar. S-au făcut analize la acel produs si nici vorbă, nu există acolo urme de Roxadustat. Având in vedere și cantitatea depistată in corpul său, TAS spune că acel consum a fost intenționat, nu accidental;

- a susținut că fluctuațiile unor componente ale sângelui, înscrise în pașaport, s-ar datora unei operației a deviației de sept, unei perioade de lipsa de antrenament sau menstruației. Prin experți s-a respins această apărare”.