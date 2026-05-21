Anglia, stăpâna fotbalului pe continent. Aston Villa a cucerit la pas Liga Europa

După o așteptare de 43 de ani, Aston Villa a câștigat aseară un nou trofeu european, Europa League, după finală cu formația germană Freiburg. S-a terminat 3-0 pentru Villa. Anul trecut, trofeul i-a revenit echipei britanice Tottenham, a lui Radu Drăgușin.

A fost o finală istorică pe stadionul din Istanbul al formației „Beșiktaș”. Pentru Villa, acesta e al treilea trofeu continental, după Cupa Campionilor din 1982 și Supercupa Europei câștigată în ianuarie 1983.

1982 este anul nașterii Prințului William, un fan VIP care a zburat la Istanbul pentru a fi martor la acest moment istoric. Fanii lui Aston Villa din Birmingham s-au bucurat și ei de acest moment, adunându-se pe arena orașului la ora finalei și apoi ieșind pe străzi ca să sărbătorească primul trofeu al lui Aston Villa din al treilea mileniu.

Pentru antrenorul spaniol Unai Emery a fost al 5-lea trofeu Europa League din carieră. Are 3 cu Sevilla, unul cu Villarreal și unul cu Aston Villa, echipă pe care a transformat-o într-o forță a Angliei și a Europei. În sezonul viitor, Aston Villa va evolua în Liga Campionilor.

Anglia poate pune mâna pe toate cele 3 trofeee continentale în acest an. Arsenal joacă finala Ligii Campionilor cu PSG, iar Crystal Palace se va lupta cu Rayo Vallencano în finala Conference League.