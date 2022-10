David Popovici, fascinant pentru psihologi: Detaliul remarcat de doctorul lotului Irlandei VIDEO

Despre David Popovici a vorbit și doctorul Jon Rudd, psiholog, care lucrează cu înotătorii lotului național al Irlandei. După ani buni în care a activat în acest domeniu, Rudd a remarcat un aspect care îl face unic pe Popovici.

„Ceea ce mă fascinează pe mine e diferența insesizabilă între prima tură de 50 de metri și a doua, în cazul lui David. Aici, vorbim despre ceva cu totul nou. Pentru că cei mai mulți înotători de viteză își petrec toată cariera, încercând să mențină ritmul pe a doua tură de bazin. În cazul lui Popovici, preocuparea lui nu e de a menține viteza pe a doua tură, ci cum să fie și mai rapid! Ce face Popovici, în a doua tură de bazin, e la alt nivel față de ce am văzut până acum în proba de 100 de metri liber!“, a remarcat Jon Rudd.

Mai departe, acesta s-a referit și la forța mentală a lui David, în condițiile în care performanțele sale de până acum au fost obținute înainte ca el să împlinească 18 ani.

„Din punct de vedere mental, vreau să spun că, uneori, tinerețea vine <<la pachet>> cu naivitatea, iar cu naivitatea se obțin, uneori, rezultate mai bune! Sunt foarte curios dacă Popovici s-a prezentat, la Roma, cu vocea antrenorului în cap că poate îmbunătăți recordul mondial sau dacă asta a fost gândirea lui... Pentru că, dacă intri în apă, cu convingerea personală că <<astăzi voi fi cea mai bună versiune de a mea>>, această gândire are capacitatea de a doborî un record mondial! Așadar, e un întreg concept mental să abordezi o cursă cu următoarele convingeri:

A. Nu pot să fiu învins.

B. Sunt în cea mai bună formă a vieții mele.

C. Am dovedit asta în cursele precedente.

D. Nu-mi rămâne decât să plonjez în apă și să-mi fac cursa, la modul cel mai bun dictat de corpul meu și de abilitatea mea tehnică.

Popovici e genul de înotător care a ajuns aici, nu neapărat prin forță dobândită în sală. Nu. În cazul lui, când își pune mâna pe apă, generează o forță specifică tehnicii sale. Care, în cazul lui Popovici, e de alt nivel! După părerea mea, armonia sa cu apa e cea mai bună pe care am văzut-o vreodată la un înotător! Și asta trebuie să studiem în cazul lui Popovici!“, a subliniat Jon Rudd.

„Să se ferească de dobitoci, de cretini!“

Și în România David Popovici a ajuns subiect de analiză pentru oameni specializați în psihologie. Potrivit sport.ro, Costin Dămășaru, doctor în psihologie și creatorul unor tehnici de antrenare a creierului, a avut un mesaj clar pentru sportivul de 18 ani, legitimat la CS Dinamo. „Omul e un fenomen, un tip foarte puternic. E important să aibă filtre și să se ferească de dobitoci, de cretini. Pentru că sunt indivizi care vor să capitalizeze de pe urma succesului său. Se numesc energofagi, se hrănesc cu energia lui, cu imaginea lui și cu starea lui de bine. E un tânăr foarte tare, cu capul pe umeri, e super OK. Clar, are o familie foarte puternică, iar aceasta îl ajută și are grijă de el“, a spus Dămășaru.

David Popovici, o vară de vis

Mondialele de la Budapesta

*Aur la 100 de metri liber

*Aur la 200 de metri liber

Europenele de juniori de la Otopeni

*Aur la 50 de metri liber

*Aur la 100 de metri liber

*Aur la 200 de metri liber

*Aur la ştafetă 4x100 de metri liber masculin

*Argint la ştafetă 4x100 de metri mixt

Europenele de seniori de la Roma

*Aur la 100 de metri liber

*Aur la 200 de metri liber

Mondialele de juniori de la Lima

*Aur la ştafetă 4x100 de metri liber masculin

*Aur la 200 de metri liber

*Argint la ștafetă mixtă 4x100 metri liber

*Aur la 100 de metri liber