Dans la bară marca Serena Williams. Mișcări fără rețineri din partea americancei, în clipul care a încins internetul

Serena Williams (44 de ani) pare că vrea să rămână constant în atenția fanilor săi. Recent, fosta mare campioană de tenis a postat pe rețelele de socializare un clip surprinzător, în care apare fără rețineri, demonstrându-și forma fizică de invidiat.

De această dată, Serena apare doar în boxeri și bustieră,dansând la bară, un exercițiu care, în ultimii ani, a fost recunoscut ca sport oficial.

Postarea a atras atenția celor peste 18 milioane de urmăritori ai americancei de pe Instagram, care au avut ocazia să o vadă într-o ipostază diferită de cea de pe terenul de tenis, dar la fel de spectaculoasă și plină de energie.

„Înapoi la asta!”, a scris Serena în dreptul postării respective.

Dansul la bară nu mai este de mult doar o formă de spectacol sau de seducție, ci a devenit un sport oficial, recunoscut în mai multe țări. În plus, în ultimii ani s-a discutat chiar posibilitatea ca această disciplină să fie inclusă în programul Jocurilor Olimpice.

Antrenament pentru o revenire pe teren?

Serena Williams a dorit să arate că se menține într-o formă fizică impresionantă, iar mișcările pe care le execută la bara de dans necesită multă forță, echilibru și coordonare. Este posibil ca aceste sesiuni să facă parte din pregătirea ei pentru o eventuală revenire în tenis.

Discuțiile despre întoarcerea americancei pe teren s-au intensificat în ultimele săptămâni, mai ales după ce Adrian Bassett, purtătorul de cuvânt al ITIA, a confirmat că Serena s-a reintegrat în programul de testare antidoping: „Ne-a informat că dorește să revină în cadrul programului nostru de testare!”.

În paralel, în prezent Serena a revenit în atenția internațională și după evenimentul Super Bowl 2026, unde a stârnit controverse promovând un supliment alimentar pentru slăbit, atrăgând un val de critici și discuții în presă.