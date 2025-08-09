Dan Șucu, victorie mare în justiția italiană. Contestatarii românului, puși cu botul pe labe

Dan Șucu, patronul grupării Genoa, a mai obținut o victorie în justiția italiană, a doua în procesul în care este contestată majorarea de capital de 40 de milioane de euro. Infuzia de capital a românului a salvat clubul de la faliment, dar în același timp a exclus din conducere a o parte a vechiului acționariat.

Acuzațiile au fost formulate în luna martie de Acm Delegate, care s-a constituit parte civilă în numele americanilor de la A-Cap și care a cerut anularea actelor referitoare la majorarea de capital.

În luna mai magistrații au dat un prim răspuns negativ la cererea americanilor, de admitere de noi mărturii și probe scrise și au acceptat poziția clubului Genoa, care solicita pronunțarea directă a sentinței pe baza elementelor deja adunate la dosar. Acum, justiția italiană a făcut 2-0 pentru omul de afaceri român, anunțând că majorarea de capital de 40 de milioane de euro a respectat toate procedurile legale.

Infuzia de capital, considerată licită

„Noul președinte al lui Genoa a semnat o majorare de capital în sumă de 40 de milioane de euro, care a salvat de la faliment cel mai vechi club de fotbal din Italia. Operațiunea este considerată licită”, a scris publicația Il Secolo XIX, care a completat: „Pe baza elementelor colectate la dosar, s-a decis să nu se dea curs procedurii. A-Cap are posibilitatea de a contesta decizia Parchetului în termen de douăzeci de zile.

Pentru a scăpa de toate șicanele fostului acționariat și a se concentra pe dezideratul său - de a face din Genoa o forță în Italia, Dan Șucu mai trebuie să aștepte încă 7 luni. Majorarea de capital făcută de Dan Șucu în lunile noiembrie și decembrie 2024 mai face obiectul unui proces aflat pe rol la Secția Civilă a Tribunalului din Genova, iar decizia se va da în febriarie 2026.