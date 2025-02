Dan Petrescu, părăsit de toți. Președintele nu-l mai bagă în seamă, după ce fanii i-au cerut demisia

Dan Petrescu trece prin momente grele la CFR Cluj, chiar dacă echipa e la două puncte de primul loc și are șanse bune de a se bate pentru campionat. Însă fanii îi cer demisia, din cauza jocului prea puțin spectaculos al echipei, iar de câteva zile președintele Cristi Balaj nu-l mai bagă în seamă, simțindu-se jignit de comportamentul antrenorului.

Conducătorul formației ardelene a povestit pentru gsp.ro că în momentul de față nu mai vorbește cu Dan Petrescu, după ce antrenorul s-a supărat în urma declarațiilor recente oferite de Balaj, cu privire la situația de la club. „Dan Petrescu nu va pleca! V-am convins?! S-a supărat și el pe mine, noi nu ne vorbim acum. Eu sunt foarte supărat pe el.

El n-a avut răbdarea să citească declarația toată, a citit titlul. El, din păcate, are și dezavantajul de a se înconjura de oameni care îi spun ce vrea să audă. Ca să fii ancorat în realitate trebuie să te informezi tu, nu să asculți opinia altora. Sau să suni, «Bă, ce ai vrut să spui?». M-a deranjat. În viață ca să fii respectat trebuie să știi să respecți.

Conducerea, prea pretențioasă cu Dan Petrescu

Nu m-a jignit, eu m-am simțit jignit în momentul în care nu mi-a citit declarația, a citit doar titlul. Dacă nu te-ai învățat după atâția ani cum funcționează presa, în lume, nu doar în România, înseamnă că nu ești nicăieri atunci”, a declarat Cristi Balaj, la GSP Live.

Neînțelegerile dintre Cristi Balaj și Dan Petrescu au pornit de la o declarație a primului, făcută în cursul acestei săptămâni: „Pentru noi, cei din conducere, este foarte greu. Am făcut tot ce a depins de noi pentru a-l sprijini pe Dan Petrescu. Din ce am înțeles, vrea și el să discute cu patronul și vedem care vor fi consecințele. Noi suntem mult prea pretențioși pentru a nu avea nemulțumiri. Am fost nemulțumiți tot timpul și de fiecare dată ne-am dorit mai mult”.