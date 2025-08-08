Dan Petrescu nu a mai ținut cont de nimic, după ce a fost furat cu Braga. „Până aici! M-am săturat de fotbal”

CFR Cluj a fost învinsă acasă, aseară, de Braga, 1-2 în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League. Portughezii au fost mai buni, dar ardelenii au avut șansa obținerii unui rezultat de egalitate, după ce Bosec a fost faultat în careul advers de Zalazar. Arbitrul azer Elchin Masiyev a închis ochii, cei din camera VAR nu au intervenit, astfel că Dan Petrescu și-a strigat frustrarea după meci.

Antrenorul de 57 de ani nu a mai ținut cont de nimic și a pus tunurile pe arbitru, chiar cu riscul unei suspendări. „Sunt supărat de rezultat, faptul că n-am obținut cel puțin un egal. Fotbalul e dat naibii. Cu Lugano, poate, nu meritam mai nimic, astăzi meritam cel puțin un egal. Asta e părerea mea.

Dar cu un asemenea arbitraj... Să mă suspende zece etape, să facă ce vor, eu n-am mai văzut de mult așa ceva. Totul a fost pro Braga. Totul! Totul! Auturi, faulturi, penalty-uri n-a dat. Două clare! Dacă alea nu sunt penalty-uri. Nici nu ne bagă în seamă. Asta merităm, ce să facem.

Tot arbitrajul a fost într-o singură direcție, acuză Dan Petrescu

Dacă era meciul la Braga, amândouă erau penalty-uri. Jucătorii au încercat, au vrut, s-a văzut că avem probleme de lot, s-a văzut că am jucat zece meciuri în 30 de zile. Asta e realitatea! Dar, per total, cred că egalul era un rezultat normal și plecam cu altă speranță la Braga. Arbitrul ăsta nici nu știu din ce țară a venit, că nu vreau să jignesc pe nimeni.

După ce am văzut astăzi... M-am săturat de fotbal. Până aici, mi-a ajuns. Dacă ăsta e arbitraj de fotbal. Totul într-o direcție! Braga sunt mai buni ca noi, dar dă-ne nouă ce e al nostru. Asta vreau”, a spus Dan Petrescu, căruia specialiștii în arbitraj i-au dat dreptate cel puțin la faza din minutul 70, când centralul trebuia să acorde penalty.