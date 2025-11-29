Adevărul după 16 ani. Operația de micșorare a sânilor i-a salvat cariera Simonei Halep. „Nu mai puteam să mă misc cu coloana”

Simona Halep, la 34 de ani, vorbește deschis despre decizia care i-a schimbat viața și cariera: operația de micșorare a sânilor.

Într-o campanie recentă realizată de Banca Transilvania, fosta campioană a povestit cum durerile puternice de spate cauzate de bustul voluminos au făcut intervenția medicală absolut necesară.

Simona Halep a explicat că, fără această operație, nu ar fi reușit să ajungă în elita tenisului mondial. Momentul a fost extrem de greu pentru ea. După ce medicii i-au confirmat că intervenția este obligatorie pentru a continua la cel mai înalt nivel, sportiva a izbucnit în lacrimi.

Episodul s-a întâmplat imediat după victoria de la Roland Garros la juniori, când a învins-o pe conaționala Elena Bogdan cu scorul 6-4, 6-7(3), 6-2.

„Nu mai puteam să mă mișc cu coloana!”

După 16 ani, Simona Halep recunoaște că durerea resimțită la coloană și stresul deciziei au făcut alegerea operației una dintre cele mai dificile momente din viața ei profesională.

„Am ajuns la Roland Garros juniori 2008, pe un vârf de formă, și am câștigat. A fost un vis împlinit. Deodată, nu știu dacă eram la antrenament sau ceva de genul, am rămas blocată complet.

Adică nu mai puteam să mă mișc, cu coloana. Am început să plâng, m-am speriat. Am fost în București și mi s-a zis că trebuie să fac operație. A fost cu siguranță o alegere da sau nu. Coloana mea deja avea de suferit. Aveam 17 ani, era foarte prematură treaba și nu a fost ușor ca să fac ceva extrem ca să îmi rezolv problema și să pot juca tenis.

„Viitorul ți-l construiești singur!”

Am avut încredere și am știut că acel sacrificiu merită ca să ajung la cel mai înalt nivel. Viitorul ți-l construiești singur, iar primul pas este să ai încredere și să crezi că poți să ajungi acolo unde îți dorești!”, a spus Simona Halep, în clipul postat pe rețelele de socializare de către sponsorul ei.