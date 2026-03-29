Culisele unui scandal major la echipa națională a României. „Ne-a luat Hagi la înjurături pe toți!"

Turcia a ieșit învingătoare în fața României, 1-0, în barajul pentru Campionatul Mondial, iar atmosfera în vestiarul tricolorilor a fost extrem de tensionată după meci. Presa turcă a relatat că Florin Tănase și-ar fi pierdut controlul și ar fi aruncat cu un scaun către un coechipier.

Mitică Dragomir Foto/Inquam Photos
Alte momente tensionate din istoria echipei naționale

În perioada în care conducea LPF, Dragomir obișnuia să însoțească echipa la deplasări și a asistat la episoade controversate. Unul memorabil a avut loc în mandatul lui Gică Hagi ca selecționer, când acesta și-a pierdut răbdarea cu oficialii, după ce două persoane nu se ocupaseră corespunzător de camerele de hotel, izbucnind cu injurii dure.

„Certuri la echipa națională au fost de când lumea. Când eram eu, au fost astfel de momente. Au existat trei astfel de certuri, dar mă gândesc dacă e bine ca eu, Mitică Dragomir, să le spun, că eu eram șeful lor. Cea mai a dracu e, după părerea mea, între Pițurcă, Hagi și Popescu. Nu știu dacă s-au înjurat… Erau să sară la bătaie, ce mare brânză? La fotbal te mai și înjuri, te mai și bați. Eu zic că asta a fost cea mai mare ceartă.

Mai știu una, cred că eram la Kosovo sau în zona fostei Iugoslavia. După acest meci a fost schimbat Hagi. Oache și cu Cristi Bivolaru trebuiau să meargă la aeroport înainte. Era un protocol pe care îl făceau ei. Trebuiau să rezolve camerele jucătorilor. Ei doi au băut o cafea înainte și nu s-au ocupat. A venit Hagi, eu cu Mircea Sandu am plecat înainte, nu stăteam după bagajele fotbaliștilor. Am ajuns, ori s-a băut o bere, ori o cafea, iar apoi a venit Hagi cu echipa. Normal, trebuia fiecare să aibă câte o cheie de la cameră, însă cei doi nu se ocupaseră, Oache și cu Bivolaru!, a declarat Mitică Dragomir, conform Fanatik.

„Ne-a luat Hagi la înjurături pe toți!”

Se spune că Gică Hagi a izbucnit cu injurii dure la adresa tuturor celor prezenți, printre care se numărau și Mitică Dragomir și Mircea Sandu, liderii fotbalului românesc de la acea vreme. Fostul șef al LPF consideră că, indiferent de rezultatul barajului cu Slovenia pentru Mondialul din 2002, Sandu ar fi decis să-l elimine pe Hagi din funcția de selecționer.

„Ne-a luat atunci Hagi la înjurături pe toți! Și pe mine, și pe Mircea Sandu, erau înjurători-înjurături! Chiar dacă am fi câștigat barajul cu Slovenia, tot îl dădea afară Mircea Sandu! El nu a suportat ce i-a făcut Hagi, care a exagerat! Ne-a înjurat pe toți, nu pe cei care trebuiau să se ocupe. Atunci Mircea Sandu s-a întrebat ce vină are el, mai ales că Hagi a înjurat de față cu toată lumea.

Au mai fost episoade și cu generația lui Mutu, au plecat din cantonament, însă astea sunt frecvente. Scandal a fost acela cu Pițurcă, când era cu Hagi și Popescu. El trebuia să meargă în Turcia, la ei. Mircea Sandu l-a dat afară pe Pițurcă după ce a zis că nu merge după jucători să îi vadă!”, a încheiat Mitică Dragomir.

