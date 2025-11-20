search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Handbalul salută legea anti-străini. CSM București, principalul club afectat de inițiativa AUR

Președintele Federației Române de Handbal (FRH), Constantin Din, a declarat că obligativitatea de a avea într-o echipă 40% sportivi români a devenit lege și în consecință va trebui să o aplice, el subliniind că în actualul context prioritatea instituției pe care o conduce va fi creșterea numărului de practicanți. Principala vizată de lege este CSM București, echipa Primăriei Capitalei, obișnuită să adune vedete din afară. La masculin, Dinamo este clubul care adună străini ca într-un „insectar”.

Unde e lege nu-i tocmeală. Este lege și e limpede că va trebui să o punem în practică. Va trebui să fim foarte atenți cum o vom pune în practică. Eu cred că trebuie să ne concentrăm foarte tare pe creșterea jucătorilor tineri, să avem un număr mult mai mare decât avem în momentul de față pentru a putea aplica această lege și cu rezultate foarte bune. Atât timp cât vom avea un număr mic de sportivi va fi destul de dificil să obținem rezultate foarte bune, chiar și cu această lege. Deci, din punctul meu de vedere, va fi prioritar pentru handbalul românesc să își concentreze toate forțele pentru a crește numărul de practicanți într-un timp foarte scurt”, a afirmat Din, miercuri, într-o conferință de presă susținută la Bistrița.

Selecționerul echipei naționale de handbal feminin a României, Ovidiu Mihăilă, a menționat că legea le obligă pe jucătoare să dea totul pentru a face parte dintr-o echipă.

Pentru mine este o mare bucurie, pentru că de-a lungul timpului ne-am pierdut încrederea în noi, pentru că vorbim de jucătorii români. De aceea, această lege ne obligă și le obligă pe fete să fie echilibrate și să își câștige dreptul de a face parte dintr-o echipă fără a avea această lege în spate. Ea le oferă un confort și ele trebuie să știe să gestioneze acest lucru. Pentru că nu trebuie să joace datorită acestei legi, ci datorită valorii lor. Eu mă bucur că 90% din jucătoarele care sunt azi la lot au evoluat constat la echipele de club și nu ne rămâne decât să încercăm să le sprijinim cât mai mult”, a explicat tehnicianul.

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, cu o majoritate de voturi modificarea Legii Sportului prin care echipele vor fi obligate să folosească în permanență în competițiile interne oficiale minimum 40% sportivi români.

Ponderea de participare a sportivilor de performanță români, la nivel de seniori și tineret, la competițiile sportive naționale oficiale nu poate fi mai mică de 40% din totalul de sportivi participanți care pot evolua în teren pe parcursul unui meci, pentru fiecare echipă”, prevede articolul 37 punct 1 introdus în Legea Sportului.

Conform modificărilor, legea se va aplica începând cu sezonul competițional 2026-2027. Pentru încălcarea cotei de 40% sportivi români, cluburile vor fi amendate cu sume de la 500.000 la 1.000.000 de lei.

Cota de 40% sportivi români a fost introdusă inițial printr-un ordin de ministru, emis de fostul ministru al Tineretului și Sportului, Eduard Novak, în 2022. Măsura, care a avut ca scop creșterea bazei de selecție a sportivilor români în perspectiva convocării la loturile naționale, nu a fost însă respectată decât în mică măsură de cluburile sportive.

