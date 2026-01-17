Criză fără precedent în fotbalul din Turcia! Fost campion sub aripa lui Mircea Lucescu, arestat pe loc pentru consum și trafic de droguri

Umit Karan, fost internațional turc în vârstă de 49 de ani, a fost arestat preventiv după ce a fost audiat de un tribunal din Istanbul într-un dosar legat de traficul și consumul de droguri.

Reținerea a avut loc pe aeroportul Sabiha Gökçen, iar ulterior judecătorul a decis trimiterea sa în arest, conform informațiilor publicate de către jurnaliștii turci de la Sabah.

Turcia, zguduită de cel de-al doilea scandal de proporții din ultima perioadă

Fostul atacant este unul dintre numele cunoscute care apar în cel de-al doilea mare scandal ce zguduie Turcia în ultima perioadă și care a ajuns să afecteze inclusiv fotbalul.

După dosarul uriaș al pariurilor și meciurilor trucate, soldat cu sute de arestări în rândul jucătorilor, arbitrilor și oficialilor, autoritățile au declanșat o amplă anchetă legată de stupefiante. Mai multe figuri publice au fost implicate, printre care și Sadettin Saran, președintele lui Fenerbahce.

În cazul lui Karan, procurorii îl acuză de o gamă largă de infracțiuni, de la deținere și achiziție până la transport, depozitare și distribuire de substanțe narcotice.

Karan, la Galatasaray timp de opt sezoane, între 2001 și 2009

A ajuns la club imediat după retragerea lui Gică Hagi, fiind transferat la insistențele lui Mircea Lucescu. Chiar din primul sezon sub comanda tehnicianului român, atacantul a contribuit la câștigarea titlului în Super Lig.

Relația sa cu Hagi nu a fost însă una lipsită de tensiuni, iar în 2005, în primul mandat a „Regelui” pe banca lui Galatasaray, Karan a fost împrumutat pentru șase luni la Ankaraspor.