Cifrele cu care Chivu i-a uluit pe specialiștii din Italia. Inter are meci în Ligă cu Florucz

Formația italiană de fotbal Inter Milano (15 puncte) este pe locul 2 în Serie A, după 7 etape, în spatele liderului AC Milan (16 puncte).

Cu doar trei puncte în primele trei meciuri din Serie A, Inter a schimbat placa, iar victoriile au curs în serie: șase victorii consecutive în 36 de zile, atât în ​​campionat, cât și în Liga Campionilor, competiție în care gruparea lombardă revină mâine, în deplasare, cu Royale Union SG, echipa austriacului cu origini românești Raul Florucz, marcator vineri în meciul de campionat cu Charleroi (3-1).

Chivu și-a reconstruit lotul, redându-le încrederea și identitatea jucătorilor. Echipa se remarcă prin pressing puternic, agresivitate și soliditate defensivă.

În primele trei meciuri, nerazzurrii au primit șase goluri, iar în ultimele șase, doar două. Șuturile primite au scăzut și ele, de la 11,3 la 7,1 pe meci.

În primele opt partide, antrenorul a folosit 22 de titulari diferiți, reușind să-i implice pe toți și să le îmbunătățească randamentul la fiecare în parte.