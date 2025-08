Cristi Borcea va băga iar mâna în buzunar pentru Dinamo. Le-a impus limite clare bucureștenilor

Cristi Borcea s-a implicat activ în activitatea celor de la Dinamo, în perioada 1995-2012, timp în care a ocupat diverse funcții în cadrul conducerii. Finanțarea clubului s-a oprit în momentul în care fostul președinte al „câinilor” a primit aproape 6 ani și jumătate de închisoare cu executare, în Dosarul Transferurilor.

Fostul oficial a anunțat, de curând, că nu va renunța la susținerea financiară a formației din Capitală, însă nu va da bani clubului în mod direct, așa cum a făcut-o în urmă cu 15 ani. Borcea va investi la Dinamo în momentul în care echipa se va bucura de noul stadion. Fostul președinte al clubului va cumpăra una sau două loje, pe viață.

„Eu o să mă implic ca sponsor. O să iau o lojă sau două. Ce să fac? Să mă duc la o echipă să scap de retrogradare? Se răsucesc în mormânt frații Nunweiller. Negoiță foarte bine că s-a asociat din nou cu Dinamo. Are nevoie de publicitate. Eu am avut operație pe cord deschis și am făcut pușcărie.

Nu vrea să-și mai neglijeze familia

Am alte priorități acum. Trebuie să îmi văd de familie. Nu se compară nimic cu Dinamo. Îmi pare rău cu nu am ajuns în Liga Campionilor. Eu aveam Crăciun sau Revelion? Veneam să îl iau pe Vranjkovic de la Brașov.

Eu mergeam la Săftica, înainte de meci sau în ziua meciului. Nu eram un om pasiv, de la calculator sau la birou. Și cu cașcavalul la purtător. Am luat de două ori Craiova, Bratu, Torje, Dănciulescu!”, a spus Cristi Borcea, conform digisport.ro.

O nouă bijuterie în Ștefan cel Mare

Proiectul noului stadion al celor de la Dinamo prevede un buget estimat la aproximativ 117 milioane de euro.

Actele pentru construirea noii arene a celor de la Dinamo au fost semnate recent. Proiectul va lua viață în „Ștefan cel Mare” și va cuprinde un stadion cu o capacitate de 25.000 de locuri, spații de cazare și de mâncare pentru sportivi, săli de antrenament, centru de recuperare, un spațiu expozițional și propria parcare pentru publicul VIP.