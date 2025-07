Deian Sorescu, mesaj cu subînțeles. Internaționalul se consideră umilit de Dinamo: „Mă dai afară din casă..”

De pe 1 ianuarie 2024, Deian Sorescu (27 de ani) evoluează la Gaziantep, grupare care activează în campionatul de fotbal din Turcia. Împrumutat inițial pentru o perioadă de șase luni, fotbalistul a fost cumpărat definitiv de către turci de la trupa poloneză Rakow, în schimbul sumei de 700.000 de euro.

La Gaziantep, atacantul a înregistrat 53 de prezențe în meciurile oficiale, unde și-a trecut în cont nouă goluri și tot atâtea pase decisive. La echipa națională a României, Sorescu a bifat 21 de selecții.

De curând, internaționalul român a transmis un mesaj tuturor contestatarilor, prin intermediul rețelelor de socializare.

„Toți vor să te vadă bine, dar niciodată mai bine decât ei...!”, a transmis Deian Sorescu, pe Instagram.

„Atât timp cât mă dai afară din casă...”

Internaționalul român a evoluat la Dinamo între iulie 2018 și ianuarie 2022. El l i-a părăsit pe bucureșteni cu scandal, astfel că fanii grupării i-au dat jos tricoul, jignindu-l.

La scurt timp după evenimentul neplăcut, Deian Sorescu a mers la FCSB, între ianuarie și iunie 2023. Fotbalistul și-a reamintit de situația neplăcută și a vorbit, puțin, și despre transferul lui Dennis Politic, de la Dinamo la FCSB.

„La mine știți care a fost situația. Dacă nu au grijă de jucătorii lor... Ce pot să mai zic? Mie mi-au dat tricoul jos. Voi ați mai rămâne dacă vă dau afară din casă?

La mine a fost altă conjuctură. Eu am fost într-o perioadă foarte grea. Doar cei din interior știu. Acum se pare că situația e mult mai bună față de cum era atunci. Dar dacă nu știi să îți prețuiești lucrurile...

Eu nu pot comenta în locul lui Dennis, el știe cel mai bine. Domnul Gigi poate cumpăra pe oricine. Contează cine are mai multă putere. Și poate lui Dennis îi va merge mai bine. Va juca în cupele europene, se va bate la titlu. Am înțeles că și Dinamo își propune asta. Mă bucur că e pe drumul cel bun. Eu am rămas cu gândul și sufletul acolo, dar atât timp cât mă dai afară din casă!”, a declarat, conform gsp.ro, Deian Sorescu.