Diletta Leotta, însărcinată a doua oară. Soția portarului Loris Karius și-a prezentat burtica pe Instagram

La 34 de ani, vedeta TV Diletta Leotta este din nouă însărcinată. Vestea a fost dată de o imagine devenită imediat virală. Loris Karius, fost portar al lui Liverpool, acum la Schalke 04, mângâie burtica Dilettei.

În postare se scrie: „De Crăciunul acesta, nu ne-am fi putut cere un cadou mai frumos. Aria devine o soră mai mare, iar inimile noastre sunt gata să ofere dublă dragoste”.

Diletta Leotta își mărturisise dorința de a-și mări familia: „După ce o voi avea pe Aria, vreau să am mai mulți copii. Aria va avea cu siguranță un frățior sau o surioară într-o zi”.

Pe profilul Dilettei Leotta a apărut apoi o fotografie care îi arăta burtica goală, atinsă ușor de mâna Ariei. O ploaie de inimioare și felicitări a inundat imediat secțiunea de comentarii.

Relația dintre Diletta Leotta și Loris Karius a înflorit în 2022. În august 2023 a venit pe lume primul lor copil, Aria. Nunta a avut loc în anul următor, în iunie 2024, cu o ceremonie romantică în Sicilia. Vara trecută, s-au răspândit zvonuri despre o posibilă criză.