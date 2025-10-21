Bologna vine fără antrenor în meciul cu FCSB. Boala cu care se confruntă Vincenzo Italiano

Confruntarea dintre FCSB și Bologna este programată joi, la București, însă italienii nu se vor putea baza pe prezența antrenorului Vincenzo Italiano. Clubul din Serie A a anunțat că starea tehnicianului s-a îmbunătățit, dar va rămâne sub supraveghere medicală pentru cel puțin cinci zile.

Vincenzo Italiano, antrenorul celor de la Bologna, va rata partida cu FCSB din Europa League din cauza unor probleme de sănătate. Tehnicianul italian a fost internat în spital, iar medicii au diagnosticat o pneumonie cauzată de o bacterie, fără legătură cu virusul SARS-CoV-2.

”Vincenzo Italiano a fost internat în departamentul de pneumologie (condus de profesorul Stefano Nava) din cadrul Policlinicii Sant’Orsola-Malpighi (condusă de profesorul Stefano Nava) din cauza unei pneumonii de etiologie probabil bacteriană (fără legătură cu COVID-19), necesitând terapie antibiotică specifică.

Antrenorul va rămâne spitalizat timp de aproximativ cinci zile. Situația sa clinică se îmbunătățește lent în prezent; vor urma actualizări în zilele următoare. Întregul club îi transmite lui Vincenzo cele mai bune urări de însănătoșire rapidă”, au transmis cei de la Bologna.

Chiar și fără Vincenzo Italiano, Bologna vine în România cu un moral solid: ocupă locul 5 în Serie A și este neînvinsă în ultimele patru partide, trei victorii și un egal.

FCSB revine pe scena europeană

După înfrângerea surprinzătoare suferită în fața celor de la Metaloglobus, scor 1-2, FCSB se pregătește pentru un nou duel în Europa League. FCSB - Bologna se joacă joi, 23 octombrie, de la ora 19:45, în runda a treia din grupa unică a Europa League, pe Arena Națională.