Cine sunt cele 28 de naționale calificate la Campionatul Mondial de fotbal din 2026. O singură țară din Europa are biletele asigurate

În acest moment se cunosc 28 de echipe naționale calificate la Campionatul Mondial de fotbal din 2026, competiție găzduită de trei țări, SUA, Canada și Mexic.

Primele echipe care și-au asigurat biletele de acces la turneul final au fost cele trei țări co-organizatoare: Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii. Noua Zeelandă și Japonia au fost următoarele care și-au obținut dreptul de a participare la competiția supremă, care în România va fi transmisă de postul Antena 1. Campionatul Mondial din 2026 este programat în perioada 11 iunie - 19 iulie. Va fi primul turneu cu 48 de echipe la start. Grupele pentru Campionatul Mondial vor fi stabilite prin tragere la sorți la începutul lunii decembrie, însă FIFA nu a anunțat încă data exactă și locul desfășurării ceremoniei.

România trăiește cu speranța

România este încă departe de împlinirea visului: revenirea la Mondiale după 28 de ani, deși competiția va conține, în premieră, 48 de participante. Selecționata condusă de Mircea Lucescu (80 de ani) este, cu două etape rămase de jucat, pe locul 3 în Grupa H din preliminariile europene, cu 10 puncte. Mai are de înfruntat Bosnia, în deplasare (Zenica, 15 noiembrie), și San Marino, pe teren propriu (la Ploiești, pe 18 noiembrie). Calificarea automată este adusă de primul loc în grupă (ocupat de Austria - 15 puncte), iar poziția secundă trimite la baraj (Bosnia - 12 puncte). O altă rută pentru tricolori este cea a câștigătoarelor de grupă din Liga Națiunilor. UEFA trimite 16 dintre cele 48 de combatante. Deocamdată, de pe Bătrânnul Continent, doar Anglia este calificată. Portugalia a fost aproape, dar ungurii le-au stricat petrecerea în prelungiri (2-2). Alte selecționate sunt aproape de calificare. Spre exemplu, Norvegia este pe cale s-o trimită la baraj pe Italia.

CR7, „regele” preliminariilor

Cristiano Ronaldo a doborât încă un record, la cei 40 de ani ai săi: este regele marcatorilor în calificările Cupei Mondiale. Împotriva Ungariei, marți seară, CR7 a marcat de două ori și are 948 de goluri în carieră. El continuă să rescrie istoria fotbalului, de data aceasta în calificările Cupei Mondiale. Împotriva Ungariei, căpitanul Portugaliei a marcat o dublă care stabilește un record absolut. Nimeni nu a marcat mai mult decât el în calificările CM. Aceste două goluri păreau să asigure calificarea directă pentru echipa lusitană, dar golul maghiarului Szoboszlai, care a dus scorul la 2-2, a amânat petrecerea. Cele două goluri au dus totalul golurilor sale în preliminarii la 41, în 50 de meciuri de calificare, depășindu-l pe fostul atacant guatemalez Carlos Ruiz, care a rămas cu 39 de goluri.

143 de goluri la națională

Cu golurile sale din meciurile recente, Ronaldo și-a sporit totalul pentru echipa națională la 143, depășindu-și propriul record. Nimeni în istoria fotbalului nu a marcat atât de multe goluri pentru țara sa: Lionel Messi, al doilea în acest clasament special, are 114 pentru Argentina. În noiembrie 2024, datorită victoriei din Liga Națiunilor împotriva Poloniei, Ronaldo a câștigat și titlul de jucător cu cele mai multe victorii internaționale, depășindu-l pe Sergio Ramos. Nu este totul! CR7 a fost primul jucător care a participat la șase Campionate Europene și a depășit 200 de selecții pentru echipa națională, un record absolut în istoria fotbalului internațional. Apoi, cu lovitura de pedeapsă executată în partida împotriva Ghanei, la turneul final din Qatar 2022, Ronaldo a devenit primul jucător care a marcat la cinci Cupe Mondiale diferite.

„Oli” nu renunță

După ce a ratat calificarea directă, urmare a eșecului de marți noapte cu Qatar (1-2), naționala Emiratelor Arabe Unite, pregătită de românul Cosmin Olăroiu (56 de ani), va juca cu Irak pentru un loc în play-off-ul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Irak a încheiat Grupa B pe locul doi, după remiza „albă” obținută în deplasarea cu Arabia Saudită, care a reușit calificarea directă. Primul meci se va juca în Emiratele Arabe Unite, pe 13 noiembrie, iar returul va avea loc în Irak, pe 18 noiembrie. Naționala Emiratelor avea nevoie de cel puțin o remiză pentru a-și asigura prezența la Campionatul Mondial, însă Qatar a reușit să se impună, la capătul unui meci incendiar. Astfel, selecționata condusă de Cosmin Olăroiu a încheiat Grupa A pe locul 2 și s-a calificat în play-off-ul Asiei pentru Campionatul Mondial din 2026. La play-off-urile din luna martie vor participa șase echipe.

Cum sunt distribuite locurile la Campionatul Mondial din 2026

Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii (țări-gazdă)

16 locuri pentru UEFA

9 locuri pentru zona africană

8 locuri pentru zona asiatică

3 locuri pentru America Centrală

un loc pentru Oceania

6 locuri pentru America de Sud

2 locuri din play-off-urile intercontinentale

Țările calificate până acum la turneul final de 48

Țările organizatoarele: Canada, Mexico, USA

Asia: Australia, Iran, Japonia, Iordania, Coreea de Sud, Qatar, Arabia Saudită, Uzbekistan

Africa: Algeria, Capul Verde, Coasta de Fildeș, Egipt, Ghana, Moroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia

America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Oceania: Noua Zeelandă

Europa: Anglia

Trump se gândește să schimbe orașele

Preşedintele american Donald Trump, care a ameninţat municipalităţile democrate cu privarea de la competiţii sportive, a declarat, marţi, că preşedintele FIFA, Gianni Infantino, va muta meciuri de la Cupa Mondială de fotbal din 2026, dacă el i-o va cere. „Dacă cineva face o treabă greşită şi eu consider că există o problemă de securitate, voi apela la Gianni, şeful FIFA, care este formidabil şi voi spune mutaţi-le în alt loc. Şi el o va face”, a afirmat preşedintele american în faţa ziariştilor prezenţi la o reuniune cu omologul său argentinian Javier Milei, la Washington, potrivit AFP. Donald Trump a adăugat că „el o va face foarte uşor”, referindu-se la preşedintele Federaţiei Internaţionale de Fotbal, pe care îl consideră un prieten şi pe care l-a primit de mai multe ori la Casa Albă de la revenirea sa la putere. Preşedintele SUA a fost chestionat în mod special în legătură cu cazul Boston. Trump şi Infantino s-au văzut luni, în Egipt, unde preşedintele FIFA s-a alăturat conducătorilor veniţi din lumea întreagă pentru a discuta despre procesul de pace din Gaza. Săptămâna trecută, organizatorii unui meci amical de fotbal dintre Argentina lui Lionel Messi şi Porto Rico l-au mutat de la Chicago, unde era prevăzut iniţial, în Florida. Printre marile oraşe democrate, Boston trebuie să găzduiască şapte meciuri de la Cupa Mondială din 2026, San Francisco şi Seattle şase, iar Los Angeles opt.

Criză profundă la bulgari

Sunt câteva naționale cu tradiție de pe „Bătrânul Continent” care se zbat în criză. Suedia, Cehia și Bulgaria sunt trei dintre nevoiașe. După 0-1 cu Kosovo, Suedia l-a dat afară pe selecționerul danez Jon Dahl Tomasson, iar Cehia i-a făcut vânt antrenorului Ivan Hašek, după 1-2 cu Insulele Feroe. Vecinii de la sud de Dunăre traversează o perioadă dezastruoasă. Semifinalistă a Cupei Mondiale din 1994, reprezentativa țării vecine nu a mai mers la un turneu final din 1998, la fel ca România, și se află într-o prăpastie din punct de vedere fotbalistic. După ce a fost umilită de Turcia pe teren propriu, 1-6, Bulgaria a pierdut fără drept de apel, „doar” 0-4 în Spania, în preliminariile CM. După 4 jocuri, naționala pregătită de Aleksandar Dimitrov are 0 puncte în Grupa E, golaveraj 1-16 și nicio șansă de a mai ajunge la competiția din SUA, Canada și Mexic. Spre deosebire de România, care, chiar dacă nu va prinde locul 2 în preliminarii, va merge la baraj datorită parcursului din Liga Națiunilor. Din noiembrie 2024, de la victoria cu Luxemburg, 1-0, Bulgaria nu a mai cunoscut gustul succesului, indiferent că a fost vorba de meciuri oficiale sau amicale (7 eșecuri și două remize). Mai mult, în ultimii 3 ani nu a obținut decât 4 victorii, cu Cipru, Tanzania, Irlanda de Nord și cu Luxemburg. Clasată pe 8 în clasamentul FIFA, în 1995, Bulgaria a ajuns aproape de cea mai joasă poziție din istorie (96). După disputele din luna octombrie, va coborî de pe 86 pe locul 91. La polul se află o selecționată din Africa, Maroc, care impresionează cu o serie de 16 victorii la rând.

Bani pentru Oțelul și pentru FCSB

FIFA va acorda sume mari de bani cluburilor care își trimit jucători la Cupa Mondială. Deocamdată, doar doi fotbaliști din Superligă au reușit să se califice cu echipele lor naționale la turneul final de anul viitor: Joao Paulo, de la marea surpriză Capul Verde, și Siyabonga Ngezana, jucătorul Africii de Sud. Forul internațional va distribui suma-record de 355 de milioane de dolari cluburilor din întreaga lume, față de 209 milioane de dolari, cât a plătit în 2022, la ediția din Qatar. Printre acesta se află, deocamdată, Oțelul și FCSB, bineînțeles, dacă cei doi vor prinde loturile de 26 de jucători convocați. FIFA va acorda 10.000 de dolari pentru fiecare zi în care jucătorii vor fi prezenți la turneul final, banii urmând a fi împărțiți de clubul de care aceștia aparțin, dar și de echipele la care aceștia au evoluat în ultimii doi ani. Un fotbalist convocat la o națională calificată la CM 2026 are garantate minimum 22 de zile petrecute pe tărâm american (7 de pregătire, 14 în care se vor juca partidele din grupe și una după o eventuală eliminare în faza grupelor). Suma minimă pe care o va acorda FIFA pentru fotbalistul din Capul Verde va fi așadar de 220.000 de dolari, bani care vor fi împărțiți de Oțelul cu Sheriff Tiraspol, echipă de la care a fost cumpărat fotbalistul în luna iulie a acestui an. În cazul FCSB, lucrurile sunt mai simple. Cum Nghezana joacă din 2023 la echipa campioană, roș-albaștrii vor încasa suma integrală, nefiind nevoiți să o împartă cu nimeni.