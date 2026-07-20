Video Cine e jucătorul care l-a lăsat pe Donald Trump cu mâna întinsă! Imaginile sunt virale

Cristian „Cuti” Romero, fundașul naționalei Argentinei și al formației Tottenham, a fost protagonistul unui moment intens comentat la festivitatea de premiere organizată după finala Cupei Mondiale din 2026. Jucătorul argentinian a trecut pe lângă președintele american Donald Trump fără să-i strângă mâna, deși îl salutase cu doar câteva secunde înainte pe președintele FIFA, Gianni Infantino.

Donald Trump a coborât pe gazonul arenei din New Jersey pentru a participa la acordarea medaliilor și la înmânarea trofeului, după finala câștigată de Spania cu 1-0 în fața Argentinei, după prelungiri.

În momentul în care jucătorii argentinieni au urcat pentru a-și primi medaliile de argint, Romero a dat mâna cu Gianni Infantino, după care și-a continuat drumul, trecând prin fața lui Trump fără să repete gestul. Imaginile au fost distribuite rapid pe rețelele de socializare și au provocat numeroase reacții, unii dintre utilizatori interpretând scena drept un refuz deliberat al fundașului argentinian.

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Din înregistrare nu se poate stabili însă cu certitudine dacă Romero a urmărit în mod intenționat să-l evite pe președintele Statelor Unite sau dacă momentul a fost provocat de aglomerația și ritmul rapid al ceremoniei. Fotbalistul argentinian nu a oferit, deocamdată, o explicație publică privind gestul său.

Romero nu a fost singurul jucător argentinian despre care presa internațională a scris că ar fi evitat un salut cu Donald Trump. Și Lisandro Martínez a fost surprins trecând mai departe în timpul ceremoniei, fără să-i strângă mâna liderului de la Casa Albă.

Donald Trump, în centrul atenției și la ridicarea trofeului

Un alt moment controversat s-a produs câteva minute mai târziu, la premierea noii campioane mondiale. Donald Trump i-a înmânat trofeul căpitanului Spaniei, Rodri, alături de Gianni Infantino, dar a rămas pe podium și în timpul primelor momente ale celebrării.

Președintele FIFA a încercat să-i indice că ar trebui să se retragă pentru a-i lăsa pe fotbaliștii spanioli în centrul imaginii, însă Trump a continuat să stea pentru câteva clipe lângă jucători. Scena a amintit de festivitatea finalei Campionatului Mondial al Cluburilor din 2025, când liderul american a rămas, de asemenea, pe podium alături de fotbaliștii formației Chelsea.

Prezența lui Donald Trump la festivitatea de premiere a fost întâmpinată și cu huiduieli din tribune. Liderul american și Gianni Infantino au fost fluierați de o parte a publicului în momentul în care au intrat pe teren pentru ceremonia de după meci.