Cine cheltuiește cel mai mult pe jucători în Superliga: formația care domină detașat

Bilanțurile financiare ale echipelor din Superliga pentru 2025 arată, fără dubiu, care cluburi au mizat cel mai mult pe salarii.

FCSB - FC Botoșani 2-3 Foto/Instagram @fcsb

FCSB se detașează clar în acest clasament, cheltuind peste 70.000.000 de lei pe jucători, un nivel care subliniază ambițiile uriașe ale clubului și presiunea de a performa.

Printre echipele care au ajuns în play-off, diferențele salariale sunt impresionante. Rapid, de exemplu, a alocat aproximativ 40% mai puțin decât FCSB, în timp ce U Cluj a luptat pentru titlu cu resurse financiare mult mai reduse, mai puțin de jumătate față de roș-albaștri.

FCSB și-a consolidat strategia printr-un buget ridicat

Aceste cifre evidențiază disproporția dintre capacitatea financiară a cluburilor și rezultatele pe teren. În timp ce FCSB și-a susținut strategia printr-un buget generos, alte echipe au trebuit să se bazeze pe eficiență și management strict, ceea ce face și mai clar cât de determinant a fost rolul investițiilor în salarii pentru performanțele din sezonul trecut.

1. FCSB - 71.095.499 de lei (aproximativ 14.000.000 de euro)

2. Rapid - 51.073.910 (aproximativ 10.000.000 de euro)

3. Universitatea Craiova - 47.323.143 (aproximativ 9.300.000 de euro)

4. CFR Cluj - 46.546.407 (aproximativ 9.100.000 de euro)

5. Dinamo - 38.560.040 (aproximativ 7.500.000 de euro)

6. U Cluj - 33.085.464 (aproximativ 6.500.000 de euro).

FCSB, în degringoladă. Campioana nu face față nici măcar în play-out

După o remiză rușinoasă cu Metaloglobus (0-0) și un succes la limită cu UTA (1-0), FCSB a pierdut în etapa a treia din play-out, 2-3 pe terenul lui FC Botoșani. Mirel Rădoi, instalat în startul celei de-a doua grupe valorice pe banca roș-albaștrilor, nu reușește să stopeze haosul de la echipa campioană. 

În meciul dintre FCSB și FC Botoșani, încheiat cu scorul de 3–2 în favoarea Botoșaniului, golurile au fost marcate de Hervin Ongenda, care a înscris de două ori (în minutele 35 și 68), și de Sebastian Mailat (78) pentru gazde, în timp ce pentru FCSB au punctat Darius Olaru și Florin Tănase, acesta din urmă din penalty, în minutele 4 și 42.

