Chivu a debutat șchiopătând ca antrenor la Inter. Ce explicații a dat antrenorul român după remiza cu Monterrey

Venită după dezamăgirea din finalul sezonului trecut, când a pierdut titlul la mustață în Serie A și a fost umilită de PSG în finala Ligii Campionilor (0-5), echipa italiană Inter Milano acuză șocurile și la Mondialul Cluburilor, unde a debutat azi-noapte și unde a remizat, scor 1-1, cu formația mexicană Monterrey. A fost debutul antrenorului român Cristian Chivu (44 de ani) pe banca formației lombarde.

Au marcat spaniolul Sergio Ramos (39 de ani) pentru Monterrey, în minutul 25, iar argentinianul Lautaro Martinez (27 de ani) a readus egalitatea, în minutul 42. După pauză nu s-a mai înscris. În aceeași grupă, River Plate a dispus de Urawa Red Diamonds cu 3-1 și conduce în clasament. Primele două poziții merg mai departe.

„Avem puțină energie”

La conferința de presă de după meci, Cristi Chivu (44 de ani) a spus că Interului i-a lipsit „un pic de foame”, dar nu trebuie să-i fie rușine de cum s-a exprimat pe teren.

„Inter a dat tot ce a putut, tot ce a avut în ei astăzi. Nu caut scuze, dar acum avem puțină energie, cu ce am suferit ne-am cam chinuit. Dar, per total, a fost totuși o performanță bună. Ne-am creat multe ocazii, am greșit la finalizare și la ultima pasă ne-a lipsit puțină foame în fața porții. Per total, desigur, am fi putut face mai bine, mai ales în a doua repriză am fost lenți. Dar prefer să subliniez angajamentul echipei”.

Chivu, care a spus că echipa are de lucrat la fazele fixe, a folosit două formule tactice, 3-4-1-2, apoi la 3-4-2-1: „Când joci împotriva unui blocaj jos, încerci mereu să creezi situații dificile pentru adversari, încercând să-i surprinzi. Și asta am făcut, în general este corect să avem mereu o soluție în plus. Am fi putut face mai bine. Cred că am făcut tot ce am putut pentru a câștiga E păcat că nu am reușit să luăm cele trei puncte”.

Jurnaliștii mexicani l-au întrebat dacă este jenat de rezultatul cu care s-a terminat partida cu Monterrey, o formație mai slab cotată: „Nu ne este niciodată rușine de ceea ce facem pe teren, asta și pentru că fotbalul nu este întotdeauna ceea ce scrie pe hârtie”.