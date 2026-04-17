CFR Cluj nu renunță la titlu. Victorie dramatică și ardelenii urcă pe podium în play-off-ul Superligii

CFR Cluj a învins-o dramatic pe FC Argeş cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, la Mioveni, într-o partidă din etapa a cincea a fazei play-off a Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Adrian Păun (90+3), care l-a surprins pe portarul Cătălin Căbuz cu un şut din marginea careului.

Oaspeţii, care au avut şi o bară în acest meci, prin Sheriff Sinyan (51), s-au răzbunat pentru cele două înfrângeri din sezonul regulat obținute de FC Argeş 2-0 în deplasare şi 3-0 la Mioveni.

Cu doua sa victorie în play-off, CFR Cluj a urcat pe locul 3 în clasamentul din Superliga și speră încă la titlu, fiind la 5 puncte de rivala U Cluj și la două lungimi în spatele Universității Craiova. FC Argeş, cu două egaluri şi două eşecuri în ultimele patru etape, a ieșit practic din lupta la titlu.

FC Argeş - CFR Cluj 0-1 (0-0)

Stadion Orăşenesc - Mioveni

A marcat: Adrian Păun (90+3).