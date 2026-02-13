CFR Cluj, în fruntea Europei fotbalistice. Clasamentul în care echipa lui Pancu e prima pe continent

CFR Cluj a avut o jumătate de sezon dezastruos, fiind eliminată din cupele europene și stând o mare perioadă în partea de jos a clasamentului din Superliga. Odată cu preluarea formației de către Daniel Pancu, lucrurile au luat însă o turnură spectaculoasă.

Ardelenii traversează cea mai bună perioadă din ultimii ani, adunând 7 victorii consecutive în campionat, lucru pe care ceferiștii nu l-au mai reușit din 2021. Antrenorul Daniel Pancu are o medie de 2,55 puncte obținute pe meci, fiind primul dintre toți tehnicienii din Superliga la acest capitol. În cele 3 luni și jumătate petrecute pe banca formației din Gruia, fostul internațional a pierdut un singur meci din 13 disputate.

Performanțele celor de la CFR Cluj au fost apreciate de specialiștii de la whoscored.com, care i-au plasat pe primul loc într-un clasament al celor mai în formă echipe din Europa. Ținând cont exclusiv de rezultatele din campionat, ardelenii sunt lideri ai acestei ierarhii. Cu 7 victorii și golaveraj 17-6, CFR a devansat alte 4 echipe care evoluează în primele ligi ale țărilor lor, care au reușit aceeași serie de succese: PSG, Real Madrid și Viking. Dacă sunt luate în considerare și formațiile din ligile inferioare, atunci românii sunt pe poziția secundă, fiind depășiți de Kalamata, autoarea unei serii de 11 victorii la rând în a doua divizie din Grecia.

Patru etape pentru o calificare în play-off

După acest tur de forță, CFR Cluj a devenit una dintre favoritele la calificarea în play-off-ul Superligii. În ultimele 4 etape din sezonul regulat, ardelenii au de jucat cu Hermannstadt și Farul, în deplasare, și cu Petrolul și Dinamo, acasă.

Și dacă rămânem în domeniul statisticilor, o altă formație română se regăsește în clasamentele întocmite de whoscored.com. Metaloglobus este pe locul 2 al formațiilor din primele ligi cu cele mai lungi serii de înfrângeri, cu 7 eșecuri la rând. Nou-promovata este depășită în această ierarhie de Adana Demirspor, cu 9 înfrângeri consecutive. Gruparea bucureșteană e prima la meciuri la rând fără victorie în deplasare, cu o serie de 13 partide.

Echipele cu cele mai lungi serii de victorii, din primele ligi europene

1. CFR Cluj (Superliga, România) 7

2. PSG (Ligue 1, Franța) 7

3. Real Madrid (LaLiga, Spania) 7

4. Viking (Eliteserien, Norvegia) 7

5. FC Thun (Super League, Elveția) 6

6. Lyon (League 1, Franța) 6

7. Mjaellby (Allsvenskan, Suedia) 6

8. Dortumund (Bundesliga, Germania) 5

9. Inter (Serie A, Italia) 5

10. LNZ Cherkasy (Prelier League, Ucraina) 5

*conform whoscored.com