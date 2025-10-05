Restricții de circulație pentru meciul FCSB - Universitatea Craiova. Lista cu liniile de transport care au fost deviate

Duminică seara, patru linii de transport public din București vor circula pe trasee modificate, pentru a permite accesul în siguranță al spectatorilor la meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova, programat pe Arena Națională.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov (TPBI) a anunțat că, duminică seara, începând cu ora 20:30, patru linii de transport public vor fi deviate temporar din cauza meciului de fotbal dintre FCSB și Universitatea Craiova, desfășurat pe Arena Națională.

Măsura a fost luată la solicitarea Brigăzii Rutiere de Poliție, pentru a facilita accesul publicului și pentru a asigura siguranța circulației în zona stadionului, notează Agerpres.

Astfel, liniile 86, 90, 104 și 143 vor funcționa pe trasee modificate. Vehiculele liniilor 86, 90 și 143 nu vor mai întoarce la terminalul „Arena Națională”, iar autobuzele liniei 104 vor fi deviate pe Șoseaua Iancului.

Concret, liniile de troleibuz 86 și 90 vor circula pe traseele lor de bază între terminalele „Clăbucet”, respectiv „M Petrache Poenaru”, și intersecția Str. Vatra Luminoasă / Str. Tony Bulandra. De acolo, vor urma un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.

În ceea ce privește linia 104, autobuzele vor circula pe traseul obișnuit între terminalul „Complex Pantelimon” și intersecția Șos. Iancului / Bd. Pierre de Coubertin, după care vor continua pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Șos. Iancului, Șos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi vor reveni pe traseul actual.

Și linia de autobuz 143 va avea un traseu modificat. Aceasta va funcționa pe ruta de bază între terminalul „Bucur Obor” și intersecția Str. Baicului / Șos. Pantelimon, apoi pe Șos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul „Baicului” (capătul liniilor 69, 85 și 382). Returul se va face pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual.

TPBI recomandă călătorilor să verifice orarul actualizat și să țină cont de restricțiile temporare de circulație din zona Arenei Naționale, pentru a evita întârzierile cauzate de evenimentul sportiv.