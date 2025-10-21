search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
Ce trebuie să știe românii care joacă la Loteria din Polonia. Guvernul de la Varșovia pregătește modificări fiscale

Publicat:

Polonia crește impozitului pe câștigurile din jocuri de noroc în 2026. Guvernul de la Varșovia și-a anunțat intenția de a crește cota de impozitare pe câștigurile din jocuri de noroc, ca parte a unui plan mai amplu de modificare a Legii accizelor și a Legii impozitului pe venit.

Se știe că mulți români joacă la Loto Polonia, iar un român chiar a „spart banca”. Este vorba despre Robert Gheorghe, președinte la echipa de fotbal FC Voluntari, care a câștigat peste un milion de lei în doi ani.

Ilfoveanul apare în topul celor mai valoroase bilete câștigătoare la loterie. Cu suma de 490.000 de lei, ocupă locul 2, acolo unde l-a urcat biletul cu următoarele 6 numere norocoase: 15, 20, 33, 60, 65, 66.

Totalul câștigurilor lui Gherghe la Loto Polonia este de 230.000 de euro, după ce a dat de două ori lovitura la Loto Polonia. În declarația sa de avere, veniturile respective apar cu mențiunea „Loterie, Loto Polonia”, cu sumele de 490.000 lei în 2025 și 620.000 lei în 2024. Așadar, peste 1.000.000 de lei adunați în doi ani consecutivi.

Spre deosebire de Loto 6/49, din România, în Polonia, se extrag 20 de numere dintre cele de la 1 la 80. Sunt două extrageri pe zi, la prânz și seara și se poate paria chiar și pe un singur număr, care dacă iese între cele 20 extrase, atunci jucătorul încasează de 3,77 ori suma mizată. Pentru două numere, cota este de 15 și apoi crește cu fiecare număr adăugat.

Impozitul crește la 15%

Dacă va fi aprobată, noua măsură va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, majorând actualul impozit forfetar pe câștiguri de la 10% la 15%.

Proiectul de lege, elaborat de Ministerul Finanțelor și Economiei sub supravegherea subsecretarului de stat Jaroslaw Neneman, este în prezent în curs de evaluare și se așteaptă să fie discutat de Consiliul de Miniștri în ultimul trimestru al anului.

Creșterea nu va afecta doar câștigurile din pariuri sportive și cazinouri, ci se va aplica și premiilor din concursuri, loterii de companii și promoții comerciale.

În Polonia, câștigurile care depășesc 2.280 PLN sunt deja supuse impozitării, iar cota mai mare ar putea afecta semnificativ în special jucătorii obișnuiți.

Sistemul polonez de impozitare a jocurilor de noroc a fost mult timp subiectul criticilor, atât din partea operatorilor, cât și a jucătorilor.

În prezent, pe lângă impozitul pe câștiguri, este deja în vigoare o taxă de 12% din valoarea fiecărui pariu individual.

Introducerea unei cote de impozitare și mai mari ar putea face ca jocurile de noroc legale să fie din ce în ce mai puțin competitive, penalizând întregul sector.

Guvernul, la rândul său, justifică măsura prin necesitatea de a crește veniturile fiscale și de a echilibra bugetul, dar industria jocurilor de noroc este îngrijorată de evoluția reglementărilor.

Aprobarea finală a proiectului de lege este așteptată până la sfârșitul anului.

