Cupa Italiei: cu echipa decimată, Chivu n-a pierdut la Como. AC Milan o așteaptă pe Inter după colț

Echipele Como și Inter au remizat, scor 0-0, în meciul-tur al semifinalelor Cupei Italiei la fotbal. Finalista se va decide pe 22 martie, de la ora 19:00, în returul de la Milano.

Antrenorul oaspeților, Cristian Chivu, 45 de ani, nu este mulțumit de prestația echipei sale, chiar dacă rezultatul nu este unul rău. Inter a avut probleme de lot.

„Am avut niște urgențe, a trebuit să fac câteva schimbări și, pentru prima dată, am folosit doi mijlocași ofensivi sub atacant”, a fost analiza lui Chivu despre prima manșă a semifinalei împotriva lui Como.

Apoi detaliază: „Astăzi i-am avut pe Marcus și Pio ca singurii atacanți disponibili, așa că i-am lăsat să facă câte puțin din toate. Lautaro va lipsi din nou.

Trebuie să facem din necesitate virtute. Dar nu a fost un meci de calibru Inter și nici nu a fost unul plăcut de urmărit”.

Apoi, replica pentru cei de pe margine: „Prea multe complimente, oricum. Sunt mai obișnuit cu criticile...”.

Și despre derbiul cu AC Milan, de pe 8 martie, reșițeanul a spus: „Avem patru zile de pregătire pentru derbi: vom face un bilanț al echipei, dar vom fi pregătiți”.