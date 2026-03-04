search
Miercuri, 4 Martie 2026
Cupa Italiei: cu echipa decimată, Chivu n-a pierdut la Como. AC Milan o așteaptă pe Inter după colț

Publicat:

Echipele Como și Inter au remizat, scor 0-0, în meciul-tur al semifinalelor Cupei Italiei la fotbal. Finalista se va decide pe 22 martie, de la ora 19:00, în returul de la Milano.

Chivu, gânditor înaintea marelui meci cu AC Milan FOTO EPA
Chivu, gânditor înaintea marelui meci cu AC Milan FOTO EPA

Antrenorul oaspeților, Cristian Chivu, 45 de ani, nu este mulțumit de prestația echipei sale, chiar dacă rezultatul nu este unul rău. Inter a avut probleme de lot.

„Am avut niște urgențe, a trebuit să fac câteva schimbări și, pentru prima dată, am folosit doi mijlocași ofensivi sub atacant”, a fost analiza lui Chivu despre prima manșă a semifinalei împotriva lui Como.

Apoi detaliază: „Astăzi i-am avut pe Marcus și Pio ca singurii atacanți disponibili, așa că i-am lăsat să facă câte puțin din toate. Lautaro va lipsi din nou.

Trebuie să facem din necesitate virtute. Dar nu a fost un meci de calibru Inter și nici nu a fost unul plăcut de urmărit”.

Apoi, replica pentru cei de pe margine: „Prea multe complimente, oricum. Sunt mai obișnuit cu criticile...”.

Și despre derbiul cu AC Milan, de pe 8 martie, reșițeanul a spus: „Avem patru zile de pregătire pentru derbi: vom face un bilanț al echipei, dar vom fi pregătiți”.

Se încarcă comentariile...
