Luni, 2 Martie 2026
Fostul rival al lui Ilie Năstase l-a luat peste picior pe Cristian Chivu. Antrenorul român, deranjat de cârcotași

Publicat:

Inter Milano și-a conservat avansul de 10 puncte față de echipa de pe locul 2, AC Milan, cu 11 etape rămase din acest sezon din Serie A. Totuși, antrenorul liderului, Cristian Chivu (45 de ani), nu are parte doar de laude, mai ales după ratarea calificării în „optimile” Ligii Campionilor.

Chivu a scos sabia la cârcotași FOTO Facebook
Adriano Panatta (75 de ani), o legendă a tenisului italian, a reacționat la recentele comentarii ale lui Cristi Chivu. Reșițeanul afirmase, după 2-0 cu Genoa, faptul că unii specialiști sunt mereu nemulțumiți de echipa lui, indiferent de rezultatele pe care le obține. 

Panatta a reacționat într-o emisiune la un post de televiziune italian. „Chivu spune că Inter nu primește ce i se cuvine? Ce ar trebui să facem, să-i ridicăm un monument? Eu nu înțeleg.

Am spus mereu că sunt în mod clar cea mai puternică echipă din campionat și singura cu cea mai bună structură. Apoi, dacă merg în Europa și primesc un semnal de alarmă, nu este vina noastră.

Au dezamăgit puțin în Liga Campionilor, dar nu spunem asta împotriva lui Inter. I-am lăudat mereu, această afirmație nu este corectă”, a comentat fostul tenisman.

Chivu amendase comentariile unor personalități din fotbalul italian: „Eforturile lui Inter nu sunt niciodată suficiente? Este o narațiune care nu are nicio legătură cu realitatea. Echipei nu i se acordă niciodată credit pentru munca depusă în ultimii ani.

Jucătorii sunt mereu sub control și nimic nu merge bine, pentru unii. Mergem înainte, încercând să facem lucrurile bine până la capăt. De ce se întâmplă asta? Trebuie să-i întrebați pe cei care au ceva împotriva a ceea ce a făcut echipa în ultimii ani...”.

„Nasty” i-a arătat pisica neagră la Paris

Adriano Panatta este bun prieten cu Ilie Năstase. În 1977, la Roland Garros, Năstase şi Ţiriac jucau în sferturi de finală împotriva dublului compus din Panatta şi Bertolucci. Năstase a plătit pe cineva cu 500 de franci ca să-i aducă o piscă neagră, pe care a îndesat-o în geanta cu rachete şi a intrat cu ea pe Terenul Central. Chiar înainte de a începe meciul, „Nasty” i-a dat drumul şi pisica a fugit prin faţa lui Panatta, un tip superstiţios, care a început să strige: „Idiotule, idiotule, eşti aşa o mizerie!". Românii au câştigat lejer partida.

