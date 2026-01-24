Cât noroc! Organizatorii i-au decis soarta lui Jannik Sinner în turul 3 la AO 2026. Italianul a trecut mai departe, după ce a vomitat în prosop și a vrut să se retragă

Jannik Sinner (24 de ani, locul 2 mondial) a avut parte de un meci extrem de dificil în turul 3 de la Melbourne, împotriva americanului Eliot Spizzirri (24 de ani, locul 85 WTA). Italianul s-a simțit rău din cauza căldurii, a vomitat în prosop între game-uri și a suferit din cauza crampelor.

Cu toate acestea, Sinner a reușit să revină și să câștige cu 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, după 3 ore și 42 de minute de joc. Sfaturile antrenorului său, Darren Cahill, și ajutorul primit de la organizatori în momentele critice l-au ajutat să rămână pe teren și să evite o eliminare prematură.

Meciul nu a început conform planului pentru Jannik Sinner

Eliot Spizzirri a început meciul cu energie, profitând de un debut mai ezitant al lui Jannik Sinner. Americanul a obținut rapid un break și a câștigat primul set 6-4, în timp ce italianul părea deja afectat de crampe și oboseală. Situația s-a complicat în setul doi, când Sinner, vizibil epuizat, a vomitat în prosop în timpul pauzelor dintre game-uri.

În ciuda problemelor fizice, Sinner și-a păstrat calmul și a reușit să câștige setul al doilea 6-3, egalând scorul general. Setul trei a devenit un adevărat test de rezistență, în contextul în care italianul era aproape de limită, solicitând ajutorul fizioterapeutului și sprijinindu-se frecvent de rachetă între puncte. Totuși, a continuat să joace reducând greșelile.

Victorie cu ghimpi

La un moment dat, vizibil copleșit, Jannik Sinner i-a mărturisit antrenorului său, Darren Cahill: „Nu știu ce să fac!”.

Cahill l-a încurajat să rămână pe teren, indiferent de cum se simțea, iar strategia a dat roade. La scorul de 3-1, organizatorii au oprit temporar toate meciurile din cauza căldurii excesive, continuându-se doar pe terenurile acoperite. Această pauză i-a oferit italianului răgazul necesar pentru a se stabiliza și a-și regândi tactica.

Sinner a început să scurteze punctele, să atace constant și să evite schimburile lungi care i-ar fi epuizat corpul. Un break esențial la mijlocul setului l-a propulsat în avantaj, câștigând setul 6-4 și întorcând soarta meciului după începutul dificil.

Setul al patrulea a început favorabil pentru Spizzirri, care a preluat conducerea cu 3-1, dar Sinner și-a ridicat nivelul, a preluat controlul jocului și a încheiat setul tot 6-4, adjudecându-și victoria într-un meci tensionat și dramatic.