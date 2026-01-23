Calificare controversată la Australian Open. A dansat și i-a luat la mișto pe fanii din tribune, după ce au huiduit-o. „Iubesc genul acesta de bătălie”

Yulia Putintseva, în vârstă de 31 de ani și clasată pe locul 94 WTA, s-a calificat în optimile Australian Open 2026, după ce a trecut în turul al treilea de turcoaica Zeynep Sonmez (23 de ani, locul 112 WTA), cu scorul 6-3, 6-7 (3), 6-3.

Jucătoarea care reprezintă Kazahstanul, dar care s-a născut în Rusia, a fost întâmpinată cu huiduieli imediat după punctul decisiv, însă a părut să se alimenteze din energia momentului.

În timp ce publicul o fluiera, Putintseva și-a pus mâna dreaptă la ureche și cealaltă pe șold, ținând această poziție câteva secunde înainte de a merge la centru pentru a saluta adversara. Ulterior, ea a început să danseze pe teren, în ciuda fluierăturilor, primind totuși aplauze de la o parte a spectatorilor.

„Sincer, a fost o atmosferă incredibilă. Fanii, uitați-vă la ei, sunt foarte pasionați de ceea ce fac. E grozav să văd asta, mai ales împotriva mea, pentru că iubesc genul acesta de bătălie. Sunt aici, mă bucur de moment și sunt fericită de victorie. Sunt cei mai buni fani. Știți, e mai bine să ai mai puțini suporteri, dar susținere mai bună!”, a spus Putintseva, la final.

„Multe momente în care nu m-au respectat...”

Putintseva a simțit o oarecare urmă de dezamăgire după gestul fanilor: „Cred că au fost multe momente în care nu m-au respectat. Strigau între primul și al doilea serviciu, încercând să mă facă să greșesc. Apoi, cred că scorul era 4-3, era un punct important, și înainte să lovesc cu forehandul un tip a început să tușească.

Mi-am zis 'Ok, nu voi pierde!'. Eram pregătită să dau totul, să lupt până la ultima suflare. Ce pot să fac? Unii oamenii sunt educați în tenis și alții, din păcate, nu. Sunt foarte fericită că am rămas calmă, pentru că Yulia de anul trecut probabil că ar fi aruncat cu ceva înspre ei, la un moment dat!”.

„Cântam un cântec despre iepuri!”

Yulia Putintseva a explicat, în cadrul conferinței de presă, și gestul de la final, dansul de pe teren, care a stârnit și mai mult reacțiile aprinse din tribune: „Sincer, e un pic amuzant, dar cântam un cântec. E un cântec rusesc foarte vechi, dintr-un film de pe vremuri. Cântecul e despre iepuri. E despre iepuri care mănâncă iarbă și încercam să mă distrag cu asta. Nu am mai văzut acel film din copilărie. E un film rusesc foarte vechi, pe care cred că l-am văzut ultima oară când aveam 14 ani și nu știu de ce mi-a venit în minte.

Cântecul e despre iepuri și o insulă. Fredonam acest cântec, nu știu de ce. De obicei, prefer Taylor Swift sau The Weeknd, și din senin mi-a venit un cântec despre iepuri!”.