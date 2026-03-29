Radu Drăgușin a rămas iar fără antrenor. Mandat-blitz al lui Igor Tudor pe banca lui Tottenham. Cine vine să scape echipa de retrogradare

Igor Tudor a fost adus la Tottenham să repună echipa pe linia de plutire, însă mandatul său a fost un fiasco. 44 de zile, 7 meciuri și un singur punct obținut în Premier League - acestea sunt cifrele cu care croatul a plecat de la formația lui Radu Drăgușin.

La venirea noului antrenor, șansele de retrogradare a lui Tottenham erau de 4%. La plecarea sa, oficializată astăzi, probabilitatea este de 27%. În locul său, presa engleză vehiculează mai multe nume. Sean Dyche este favorit, fiind cunoscut ca un antrenor care sacrifică spectacolul în favoarea obținerii de puncte salvatoare. Roberto De Zerbi este exact opusul primului. Fostul jucător al lui CFR Cluj a arătat, în mandatul de la Brighton, un joc de construcție de elită și atacuri progresive. Aducerea unui astfel de sistem într-o echipă fracturată, care se luptă cu retrogradarea, pare riscantă.

Negocieri cu Jurgen Klinsmann

Marco Silva este soluția de mijloc. La Fulham a demonstrat flexibilitate tactică și reziliență, cu o abordare echilibrată. Ultimul pe listă, Adi Hutter, are cele mai mici șanse de a prelua echipa, mai ales că nu are experiență în Premier League. În schimb, este hârșit în bătăliile din Bundesliga și Ligue, fiind văzut de britanici ca un antrenor de proiect mai mult decât un manager de criză.

În Anglia se vorbește și de o soluție „de casă”, ca Harry Redknapp, Tim Sherwood sau Glenn Hoddle, nume mari care au activat în trecut la Tottenham. „Cormoranii” încearcă se negocieze și cu Jurgen Klinsmann, care a evoluat pentru gruparea londoneză.