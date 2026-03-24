Radu Drăgușin ar putea avea un antrenor care a jucat fotbal în România. Igor Tudor este ca și dat afară de la Tottenham

După ce managerul croat Igor Tudor (47 de ani) a reușit doar un singur punct în 5 etape, Tottenham se gândește să-l alunge. Internaționalul român Radu Drăgușin (24 de ani) ar putea avea alt antrenor, după ce Spurs a cedat etapa trecută, 0-3 acasă cu Nottingham Forrest.

După 31 de etape, cu 7 runde rămase de jucat în Premier League, Tottenham este pe locul 17, primul de deasupra liniei retrogradării, cu 30 de puncte, cu unul mai mult decât West Ham United (locul 18).

Tottenham ia în considerare un ultim plan disperat, pentru a evita falimentul: convingerea italianului Roberto De Zerbi (46 de ani) să accepte postul. Iar asta imediat, potrivit presei engleze, pentru următorul meci din Premier League, cel de pe 12 aprilie, în deplasare, cu Sunderland.

Numele italianului, plecat la mijlocul lunii februarie de la formația franceză Olympique Marseille, se află în fruntea listei de favoriți ai lui Spurs pentru sezonul viitor, presupunând că se reușește evitarea retrogradării. Lucrurile nu merg deloc bine cu Igor Tudor, numit pe 14 februarie pentru a-l înlocui pe Thomas Frank, iar conducerea se pare că ia în considerare o altă schimbare de manager.

Tudor, fost manager al lui Juventus, a sărit peste interviul de după meciul cu Nottingham din cauza morții subite a tatălui său, Mario, iar Spurs sunt în prezent apropiați de managerul lor. Dar, între timp, se gândesc dacă este mai este posibil să continue cu croatul.

Discuțiile cu De Zerbi, conform presei engleze, au început încă din februarie, dar acum iau o altă întorsătură, Tottenham oferindu-i managerului, care a condus-o pe Brighton în Premier League timp de aproape două sezoane, ducând-o în Europa pentru prima dată în istorie sa, o înțelegere care ar începe imediat și ar include opțiunea de a rezilia contractul, în caz de retrogradare.

După Marseille, De Zerbi, fost jucător la CFR Cluj în perioada 2010-2012, spusese că vrea să ia o pauză. Tottenham îi mai are pe listă pe Mauricio Pochettino și Andoni Iraola. Spre deosebire de selecționerul SUA și de managerul echipei Bournemouth, De Zerbi este singurul disponibil imediat.