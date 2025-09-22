Balonul de Aur 2025 se decernează în această seară. Un francez este marele favorit

search
Luni, 22 Septembrie 2025
A sosit marea zi a decernării „Balonului de Aur”. Totul este pregătit pentru cea de-a 69-a ediție a celui mai râvnit trofeu indiviadual din fotbal.

Un francez și un spaniol aleargă anul acesta după prețiosul „Balon”
Un francez și un spaniol aleargă anul acesta după prețiosul „Balon”

Evenimentul este programat luni, 22 septembrie. Ceremonia va avea loc la Théâtre Chatelet din Paris. Casele de pariuri au un favorit clar, iar acesta joacă la PSG-ul lui Luis Enrique, formație care are meci în deplasare, astă-seară, de la ora 21:00, cu Olympique Marseille, în Ligue 1.

Numele aflat pe buzzele tuturor este francezul Ousmane Dembélé, starul PSG. Acesta a câștigat Ligue 1, Cupa Franței, Liga Campionilor și Supercupa Europei sezonul trecut. a ratat doar Mondialul Cluburilor, finală piedută în fața formației engleze Chelsea.

Ar fi al șaselea francez

Casele de pariuri spun că Dembélé va fi al șaselea francez care câștigă trofeul, după Kopa, Platini (care a câștigat trei), Papin, Zidane și Benzema. Cotele pentru ca el să câștige au scăzut la 1,15, indiciu clar că este mare favorit.

Singurul care pare capabil să-l detroneze pe francez este spaniolul Lamine Yamal. Clubul său, Barcelona, încă speră la o surpriză de ultim moment, ca anul trecut, când totul părea pregătit pentru brazilianul Vinicius (Real Madrid), dar premiul i-a revenit spaniolului Rodri, de la Manchester City.

Fenomenul de la Barça, care a câștigat La Liga, Copa del Rey și Supercupa Spaniei, este trans în spate de faptul că nu a prins finala Ligii Campionilor, cedând în fața italienilor de la Inter Milano în semifinale.

