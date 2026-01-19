Fățarnicul Gigi Becali. Patronul de la FCSB, prins că și-a încălcat cuvântul dat

După ce echipa lui, FCSB, a pierdut la relurea campionatului, 0-1 cu FC Argeș, la Mioveni, omul de afaceri Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei României, a revenit astăzi după-amiaza în țară.

Latifundiarul a dat nas în nas, pe aeroportul Băneasa, cu jurnaliștii care așteptau să stea de vorbă cu fotbalistul Olimpiu Moruțan (26 de ani), aflat la o semnătură distanță de Rapid, liderul Superligii. Moruțan nu s-a impus la Aris Salonic și caută salvarea în Giulești.

Însă, o cursă din Grecia, venind de la Salonic, l-a adus pe Becali. El a fost să se roage la Muntele Athos, acolo unde spunea, la finalul anului trecut, că nu mai calcă.

„Eu la Athos nu mai merg. Mie mi-au intrat în deprindere Patriarhia, Cernica, Darvari și Plumbuita, la astea mai merg. Mă simt atât de bine în bisericile din București că nici în provincie nu mă duc.

Sunt niște trăiri pe care tu nu le știi și pe care nu le știu mulți. Eu dau slavă Domnului că mi-a dat mie dar! Dacă plec în provincie, nu le mai trăiesc”, spunea Gigi Becali, în urmă cu o lună.