Căsătorită, fosta tenismenă de elită și-a făcut publică relația amoroasă cu soțul celei mai bune prietene. „Totul a ieșit la iveală. Așa ceva nu se face!”

Dominika Cibulkova și omul de afaceri Tibor Vincze au făcut publică relația lor, stârnind valuri în presa slovacă, după ce soția lui Vincze, Alexandra, a reacționat vehement.

Fosta tenismenă, în vârstă de 36 de ani, a avut o carieră impresionantă: a câștigat opt turnee, a ajuns în finala Australian Open și a pătruns cel puțin în sferturi la toate celelalte Grand Slam-uri, atingând locul 4 mondial în martie 2017.

În prezent, Cibulkova este încă căsătorită cu Michal Navara, însă relația lor se apropie de final. Prietenia de familie dintre Cibulkova și Navara cu Vincze și soția sa, Alexandra, a inclus numeroase vacanțe împreună, dar tensiunile au escaladat și au dus la un conflict public, care a făcut senzație în presa locală.

Alexandra Vincze a dezvăluit adevărul

„Ne-am cunoscut prin copiii noștri, care merg la aceeași grădiniță. Am devenit prieteni. Tibor a înființat o companie alături de soțul ei, o brutărie. A existat încredere de fiecare parte, ne vedeam în fiecare zi. O consideram o prietenă. Nu mă așteptam la o asemenea trădare din partea ei. Așa ceva nu se face!

În aprilie anul trecut, am observat că își trimiteau mesaje destul de des. Soțul meu îmi tot spunea că sunt doar prieteni și că nu e nimic în neregulă cu asta. Dar, o soție simte când ceva nu este ok. Soțul meu mi-a ignorat trăirile, nu i-a păsat de ceea ce simt.

„Nu pleca singur în vacanță niciodată. Era și ea acolo!”

Punctul culminant a fost când el a plecat în Grecia, la Atena, în vacanță, în iunie anul trecut. În 11 ani de relație cu mine, nu a plecat niciodată singur în vacanță. Ca o coincidență, Dominika era și ea în Grecia, dar la Mykonos.

Când îl căutam, îmi scria că nu are semnal sau chestii de genul ăsta. Știam deja că mă minte. I-am spus că mi-a ajuns și că nu voi tolera asta. Nu i-a păsat. Într-o confruntare, mi-a dat de înțeles că are pe cineva, dar atunci nu a spus pe cine. Dar, la final, totul a ieșit la iveală. Soțul meu și Dominika sunt un cuplu!”, a povestit Alexandra, potrivit publicației Novy Cas.