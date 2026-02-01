search
Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Căsătorită, fosta tenismenă de elită și-a făcut publică relația amoroasă cu soțul celei mai bune prietene. „Totul a ieșit la iveală. Așa ceva nu se face!”

0
0
Publicat:

Dominika Cibulkova și omul de afaceri Tibor Vincze au făcut publică relația lor, stârnind valuri în presa slovacă, după ce soția lui Vincze, Alexandra, a reacționat vehement.

Dominika Cibulkova Foto/Platforma X
Dominika Cibulkova Foto/Platforma X

Fosta tenismenă, în vârstă de 36 de ani, a avut o carieră impresionantă: a câștigat opt turnee, a ajuns în finala Australian Open și a pătruns cel puțin în sferturi la toate celelalte Grand Slam-uri, atingând locul 4 mondial în martie 2017.

În prezent, Cibulkova este încă căsătorită cu Michal Navara, însă relația lor se apropie de final. Prietenia de familie dintre Cibulkova și Navara cu Vincze și soția sa, Alexandra, a inclus numeroase vacanțe împreună, dar tensiunile au escaladat și au dus la un conflict public, care a făcut senzație în presa locală.

Alexandra Vincze a dezvăluit adevărul

„Ne-am cunoscut prin copiii noștri, care merg la aceeași grădiniță. Am devenit prieteni. Tibor a înființat o companie alături de soțul ei, o brutărie. A existat încredere de fiecare parte, ne vedeam în fiecare zi. O consideram o prietenă. Nu mă așteptam la o asemenea trădare din partea ei. Așa ceva nu se face!

În aprilie anul trecut, am observat că își trimiteau mesaje destul de des. Soțul meu îmi tot spunea că sunt doar prieteni și că nu e nimic în neregulă cu asta. Dar, o soție simte când ceva nu este ok. Soțul meu mi-a ignorat trăirile, nu i-a păsat de ceea ce simt.

„Nu pleca singur în vacanță niciodată. Era și ea acolo!”

Punctul culminant a fost când el a plecat în Grecia, la Atena, în vacanță, în iunie anul trecut. În 11 ani de relație cu mine, nu a plecat niciodată singur în vacanță. Ca o coincidență, Dominika era și ea în Grecia, dar la Mykonos.

Când îl căutam, îmi scria că nu are semnal sau chestii de genul ăsta. Știam deja că mă minte. I-am spus că mi-a ajuns și că nu voi tolera asta. Nu i-a păsat. Într-o confruntare, mi-a dat de înțeles că are pe cineva, dar atunci nu a spus pe cine. Dar, la final, totul a ieșit la iveală. Soțul meu și Dominika sunt un cuplu!”, a povestit Alexandra, potrivit publicației Novy Cas.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
digi24.ro
image
Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele
stirileprotv.ro
image
Cât costă să scoți o măsea cariată în 2026. Câți bani cer medicii stomatologi în România
gandul.ro
image
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
mediafax.ro
image
Pleacă Târnovanu de la FCSB?! Giovanni Becali, anunţ despre transfer: “O să aducă nişte bani clubului!”
fanatik.ro
image
Anton Samoilenko, adjunct al Administrației Militare din Herson: „De fiecare dată când din Moscova se pronunță «pace», regiunea noastră este bombardată și mor oameni”
libertatea.ro
image
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
digi24.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
”Șocant”. În sfârșit: s-a aflat adevărul despre starea lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accident
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Cum poţi face un ban în plus cu hainele de care ai uitat în dulap. Fenomenul ia amploare
observatornews.ro
image
Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Distrusă de durere, Mirabela a...
cancan.ro
image
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
prosport.ro
image
Ce salariu are o asistentă medicală în 2026: sumele în funcţie de experienţă şi studii
playtech.ro
image
Transformarea uluitoare prin care a trecut câștigătorul de la Survivor România. ”L-a schimbat Dumnezeu”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a încheiat ”telenovela” transferului lui Radu Drăgușin!
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Pensii februarie. Plățile s-ar putea face diferit pentru români. Ce schimbări ar aduce Ministerul Finanțelor pentru februarie
mediaflux.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
A murit Catherine O’Hara, actrița care a jucat-o pe mama lui Kevin din „Singur acasă”
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Horoscop februarie 2026. Racii trec prin transformări, Leii învăța lecții importante, în viețile Vărsătorilor intră oameni cheie
click.ro
image
Rețeta românească pe care familia Mirelei Vaida o adoră: „Hai să vă arăt ce mănânc eu într-o zi”
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
William, Meghan, Harry, GettyImages (2) jpg
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mănăstirea din România care l-a impresionat pe Dan Negru. A comparat-o cu Capela Sixtină și Sagrada Familia
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea