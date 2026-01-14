Video Păcăliciul anului în tenis. Un austriac s-a crezut prea devreme câștigător și a părăsit dureros calificările de la Australian Open

Jucătorul austriac de tenis Sebastian Ofner (29 de ani, 131 ATP) a părăsit astăzi calificările Australian Open într-un mod nefericit, după ce a uitat regulile și a sărbătorit prematur, pentru ca în final să piardă meciul.

Jucătorul austriac a fost convins că a câștigat confruntarea cu Nishesh Basavareddy (20 de ani, 239 ATP) atunci când a ajuns la 7-1 în tie-break-ul setului decisiv. Convins că meciul s-a încheiat, și-a ridicat brațele în semn de bucurie și s-a îndreptat spre fileu. pentru a da mâna cu adversarul său din Statele Unite.

În realitate, tie-break-ul decisiv se joacă până la 10 puncte (supertie-break), astfel că Ofner mai avea nevoie de încă trei pentru a închide partida. Greșeala a devenit clară abia după o scurtă discuție cu arbitrul.

Profitând de moment, cu Ofner zdruncinat psihic, Basavareddy a câștigat opt dintre următoarele nouă puncte și s-a impus cu scorul de 4-6, 6-4, 7-6 (13-11), obținând calificarea în ultimul tur preliminar de la Melbourne Park.

În runda următoare a calificărilor, Basavareddy îl va întâlni pe britanicul George Loffhagen (24 de ani, 211 ATP), miza fiind un loc pe tabloul principal al turneului.

Australian Open începe duminică, 18 ianuarie, cu partidele de pe tabloul principal.