Carlo Ancelotti, un nou trofeu cu Real Madrid. „Nu plec de aici decât dacă mă dau afară”

Carlo Ancelotti, antrenorul echipei Real Madrid, a reuşit să câştige Cupa Mondială a Cluburilor, după victoria cu 5-3 în faţa formaţiei saudite Al-Hilal, sâmbătă seara, la Rabat (Maroc).

Antrenorul a declarat că nu se gândește să plece de la Real Madrid, după informațiile potrivit cărora este în pericol să-și piardă postul la finalul sezonului, dacă nu va obține rezultate remarcabile în La Liga și în UEFA Champions League. Dar și în contextul ofertei din partea federației braziliene, care încearcă să găsească antrenor după ce Tite a plecat de pe banca Selecao.

“Suntem foarte bucuroşi să o vedem pe Real Madrid campioană mondială pentru a opta oară (a cincea oară în formatul actual şi de alte trei ori în vechiul format al competiţiei - n.red). Este ceea ce trebuia să facem. Mă bucur că am reuşit un joc bun. Am avut multă calitate în atac, cu Vinicius, Benzema şi Valverde. Am dat dovadă de mişcare şi am dat dovadă de calitate în ofensivă. Sunt foarte fericit.

Vinicius Junior, cel mai bun jucător al competiției

Este un titlu important pentru toţi madrilenii şi pentru noi şi va fi un impuls pentru a pregăti bine finalul sezonului, în care avem nevoie de multă încredere. Am avut o atmosferă fantastică la Rabat. Un joc curat, frumos, ne-am respectat foarte mult, cu mulţi fani de-ai noştri în tribune. Suntem încântaţi că am fost aici, ne-am distrat bine şi ne întoarcem acasă cu trofeul, care este cel mai important. Nu plec de aici decât dacă mă dau afară”, a spus Carlo Ancelotti.

Brazilianul Vinicius Junior, desemnat cel mai bun jucător al competiţiei din Maroc, a deschis scorul în finala de sâmbătă (13’), înainte de a reuşi dubla în repriza secundă (69’). Celelalte goluri au fost marcate de uruguayanul Fede Valverde (18’, 58’) şi francezul Karim Benzema (54’) pentru învingători, respectiv malianul Moussa Marega (26’) şi argentinianul Luciano Vietto (63’, 79’).

Italianul se află la al doilea mandat pe banca “galacticilor” după cel din perioada 2013-2015.

Trofeele cucerite de Ancelotti la Real Madrid

La Liga: 2021-2022

Cupa Spaniei: 2013-2014

Supercupa Spaniei: 2021-2022

UEFA Champions League: 2013-2014, 2021-2022

Supercupa Europei: 2014, 2022

Cupa Mondială a Cluburilor: 2014, 2022