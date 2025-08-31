Bad Boy Gabi Tamaș, bătut de un bodyguard și aruncat în stradă. Motivul pentru care a fost agresat

Gabi Tamaș, cel mai scandalagiu fotbalist din istoria României, a mai fost implicat într-un incident, zilele trecute, potrivit Cancan.

Aflat într-un restaurant din nordul Capitalei, fostul internațional ar fi luat la un moment dat un microfon și ar fi început să cânte versuri jignitoare la adresa omului de afaceri Alex Bodi. Acesta este cel cu care Andrada l-a înșelat pe soțul ei, Dan Alexa, bun prieten cu Gabi Tamaș.

Conform sursei citate, momentul de virtuozitate al lui Gabi Tamaș nu a fost pe placul gazdelor, astfel că a fost întrerupt brusc de unul dintre bodyguarzii localului, care l-ar fi lovit pe fostul fotbalist, i-ar fi luat microfonul și l-ar fi dat afară din restaurant.

Însă Bad Boy Tamaș nu s-a lăsat cu una, cu două. A intrat din nou în restaurant, motivând că vrea să plătească nota, dar s-a dus direct la bodyguard, cu care a început să se bată. Gabi n-a rezistat prea mult și a ieșit șifonat din confruntare. Potrivit martorilor, el a fost luat pe sus și aruncat în stradă de responsabilul cu ordinea, care i-a transmis să nu mai calce niciodată în acel restaurant.