Campionul mondial care a scris istorie în Formula 1 își anunță retragerea

Jenson Button, legendarul pilot britanic care a cucerit titlul mondial de Formula 1 în 2009, a anunțat oficial că se retrage definitiv din motorsport. Ultima sa apariție pe pistă va fi pe 8 noiembrie 2026, în cursa de 8 ore din Bahrain, etapa finală a sezonului WEC (World Endurance Championship).

Începând din 2024, Button, acum în vârstă de 45 de ani, concurează în clasa Hypercar pentru echipa Jota, alături de Earl Bamber și Sébastien Bourdais. Deși era cunoscut că va părăsi campionatul la finalul lui 2025, britanicul a decis să pună punct complet carierei sale de pilot.

Jenson Button: ”Suntem în cursă pentru victorie”

Într-un interviu acordat pentru BBC Radio Somerset, Jenson Button a vorbit cu sinceritate despre momentul retragerii:

„Încă luptăm pentru campionatul constructorilor ca echipă. Suntem în cursă pentru victorie și, deși nu e o sarcină ușoară, locul doi este realizabil. Sunt multe de așteptat în Bahrain și, având în vedere că este ultima mea cursă... mi-a plăcut întotdeauna să concurez acolo.

Cred că este o pistă distractivă și mă voi bucura de ea cât de mult pot, pentru că acesta va fi sfârșitul carierei mele profesionale de pilot. Dar sunt mulțumit de decizie. Nu a fost chiar atât de dificil, ca să fiu sincer. Mi-a plăcut foarte mult să concurez cu Jota în WEC. Dar viața mea a devenit prea aglomerată. Nu ar fi corect, nici față de echipă, nici față de mine, să cred că am suficient timp pentru 2026.

Copiii mei au patru și șase ani. Când ești plecat o săptămână, îți lipsesc atât de multe încât nu mai recuperezi niciodată acel timp”, a spus Jenson Button.

17 ani de Formula 1, un titlu mondial și o cursă de legendă

Button a fost unul dintre simbolurile eleganței și inteligenței în Formula 1. A debutat în anul 2000 și a luat startul în 306 Mari Premii, reușind 15 victorii. Momentul suprem al carierei sale a venit în 2009, când a devenit campion mondial cu Brawn GP, echipa miraculoasă născută din ruinele Honda.

În doar un an de existență, Brawn GP a dominat Formula 1 și a scris una dintre cele mai spectaculoase povești din istoria sportului. După preluarea de către Mercedes, Button a continuat la McLaren, unde a fost coleg cu Lewis Hamilton și a rămas până la finalul carierei în F1, în 2016.

Ce urmează pentru Jenson Button

Deși se retrage din cursele oficiale, Button nu părăsește complet motorsportul. El va continua să conducă propria echipă în Extreme H, va rămâne expert pentru Sky Sports F1 și consultant pentru Williams, rol pe care îl ocupă din 2021. În plus, va participa ocazional la evenimente pentru mașini clasice – una dintre marile sale pasiuni.

„Nu e un adio complet pentru motorsport. Dar, da, e sfârșitul capitolului în care am fost pilot profesionist. Mă simt pregătit și fericit cu decizia mea”, a mai spus Jenson Button.