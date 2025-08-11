O vedetă din tenis se dezbracă în Calendarul Pirelli 2026: „Reprezintă bine puterea mea, tăria mea, energia mea”

Realizarea Calendarului Pirelli 2026 i-a fost încredințat fotografului norvegian Sølve Sundsbø, care a ales și o vedetă din sport.

Elementele naturii reprezintă tema noului Calendar Pirelli 2026, creat de fotograful norvegian Sølve Sundsbø. În această vară, modelele alese pentru Calendarul Pirelli au pozat în fața obiectivului său la Londra, iar rezultatul final va fi prezentat la Praga, în noiembrie 2025.

Calendarul Pirelli 2026 va conține vedete, de la jucătoarea de tenis Venus Williams la celebra Eva Herzigova, supermodel. Ele au pozat pentru cele 12 luni ale calendarului care a marcat frumusețea feminină timp de decenii.

Fotograful norvegian Sølve Sundsbø a comentat: „Este un vis pe care îl am de mult timp și mă simt onorat să calc pe urmele marilor fotografi. Cu Calendarul 2026, vreau să transport oamenii într-o lume neașteptată, impregnată de poezie, senzualitate și un mister intim. Acesta reflectă legătura mea profundă cu natura, minunea pe care o inspiră în mine și nevoia de a spune povești. Abia aștept să împărtășesc ceea ce am creat cu toată lumea”.

Se va face și un film

Elementele naturale vor însoți frumusețea și senzualitatea feminină surprinse de obiectivul fotografului scandinav.

Calendarul Pirelli 2026 va avea numeroase protagoniste. Printre ele se va număra topmodelul Eva Herzigova, o vedetă internațională și supermodel de origine cehă. Ea va reprezenta apa: „Sunt foarte flatată să fac parte din acest calendar, sunt femei pe care le admir personal”.

Isabella Rossellini va reprezenta florile, iar Venus Williams, celebră jucătoare americană de tenis, revenită miraculos în circuitul WTA, va fi și ea prezentă: va fi focul. „Reprezintă bine puterea mea, tăria mea, energia mea”, spune nordicul despre Venus.

Pentru prima dată, Calendarul Pirelli va fi și un film, cuprinzând toată munca realizată la Londra, Norfolk și la New York. După prezentarea Calendarului la Praga, acesta va fi disponibil pentru a fi văzut de toată lumea. Calendarul, însă, va fi în continuare un produs realizat în număr limitat și destinat doar câtorva persoane.