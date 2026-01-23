Camelia Voinea a rupt tăcerea după un an plin de acuzații și critici. „O campanie mizeră de denigrare!” Conflictul cu soțul, clarificat după intervenția Poliției

Camelia Voinea a ieșit la rampă pe rețelele sociale, după ce a fost ținta mai multor critici în ultimul an. Unele atacuri vizau presupuse conflicte de interese, iar altele făceau referire la o dispută recentă cu soțul ei, incident care a necesitat intervenția Poliției pentru a fi aplanat.

În postarea sa, antrenoarea, care este și mama Sabrinei Voinea, dublă vicecampioană mondială în 2024 la Rimini, a dorit să clarifice situația și să explice direct cum își conduce activitatea profesională, punând lucrurile în ordine.

„Dragii mei! Atât de multe mizerii citesc despre noi (eu si Sabrina) încât sunt nevoită pe scurt sa clarific situatia. Când faci ceva mărunt, ești sortit sa se realizeze nefavorabil.

Dar când faci ceva măreț critica nu-și va atinge scopul pentru că toți vor vedea ca această critică este incorectă. Nu voi raspunde niciodată acestei critici și voi rămâne dreaptă in continuare.

Referitor la un articol văzut pe internet cum că aş fi fost platită ilegal și au specificat că este caz penal țin să vă spun aș fi fost în această culpă dacă eram angajata clubului și concuram pentru altă țară, dar noi am concurat pentru România (probabil unii ar fi vrut să fac munca voluntară)!", a precizat Camelia Voinea.

Camelia Voinea: „A fost o campanie mizeră de denigrare!”

„Toate competițiile la care am participat cu fiica mea cu rezultatele care le cunoașteți noi am reprezentat România cu onoare, întreb și eu cine ar fi trebuit să ne plătească? De ce încercați să duceți lumea în eroare?

A fost o campanie mizerabila de denigrare,minciună și hărțuire totodată pentru a ceda, au o teamă nespusă să nu iasă adevărul la suprafață,iar în momentul când voi vorbi cu dovezi să nu fiu credibilă.

Este dreptul fiecăruia să-și spune opinia, dar înainte de a comenta ceva informați-vă corect. Analfabeții care cred că știu gimnastică dau lecții cum se alfabetizează gimnastica. Indiferent în ce tabără de susținere vă aflați nu uitați de fair play!”, a mai adăugat antrenoarea.

Antrenoarea a clarificat și disputa cu actualul soț: „A înțeles greșit, probabil a fost gelos!

Camelia Voinea a abordat și conflictul recent cu soțul său, un incident atât de tensionat încât a necesitat intervenția Poliției.

„Înțelegerea de la început a fost că orice decizie referitoare la Sabrina o iau eu și Manuel (n.r. fostul soț al Cameliei Voinea). Dragoș (n.r. actualul soț) a înțeles greșit acest aspect, probabil a fost gelos, iar de aici a denaturat discuția, iar eu pe Sabrina am învățat-o să fie respectuoasă cu amândoi și respectiv cu toată lumea.

Cuvintele au greutate, iar ecourile lor nu se sting ușor, chiar dacă ești rănit să nu alegi niciodată răul. Alege bunătate, iertare și nu vei avea niciodată de pierdut. Mulțumim fanilor care sunt alături de noi în această perioadă și oamenilor din presă care în privat ne susțin cunoscându-ne foarte bine. Și nu în ultimul rând mulțumim CSM CONSTANȚA, ne-ați creat posibilitatea să mergem înainte cu pregătirea!”, a aconcluzionat, pe rețelele de socializare, Camelia Voinea.