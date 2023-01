Australian Open, lovitură după lovitură. Osaka, retragere misterioasă. La băieți lipsește liderul mondial

Australian Open debutează luni, 16 ianuarie, fără o serie de vedete care și-au anunțat retragerea fie din cauza unor accidentări - Carlos Alcaraz și Venus Williams -, fie din cauze necunoscute - Naomi Osaka.

Spaniolul Carlos Alcaraz (19 ani, 1 ATP) ratează Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Ajuns lider mondial la finalul anului 2022, după ce a câștigat US Open, Carlos Alcaraz a anunțat că a suferit o accidentare și că nu va fi apt să joacă la turneul de la Melbourne, unde era favoritul numărul 1.

„Când mă aflam în cel mai bun moment din presezon, am avut ghinionul de a mă accidenta, la antrenament. De data aceasta, la unul dintre mușchii coapsei piciorului drept. Am muncit din greu pentru a fi la cel mai bun nivel în Australia, dar din păcate nu voi putea juca la turneul Care A2+ Kooyong și nici la Australian Open.

În acest moment dur trebuie să fiu optimist, să mă recuperez și să mă concentrez pe viitor. Ne vedem în 2024, Australian Open”, a fost mesajul postat de jucătorul spaniol pe Instagram.

Rafael Nadal devine favorit nr. 1 la Australian Open

Retragerea lui Alcaraz îi oferă conaționalului său Rafael Nadal (36 de ani, 2 ATP) postura de favoritul numărul 1. Campionul din 2022 va fi urmat de Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic și Andrey Rublev. Însă la casele de pariuri, Novak Djokovici este cotat cu prima șansă, urmat de Daniil Medvedev și Rafa Nadal.

Absențe de marcă și pe tabloul fetelor

La fete, Naomi Osaka (25 de ani, locul 42 WTA) nu va juca la Australian Open 2023. „Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open. Ne va lipsi”, au anunțat organizatorii. În locul japonezei, pe tabloul principal intră Dayana Yastremska, locul 101 WTA.

Nici organizatorii, nici sportiva nu au anunțat motivul. În 2021, Naomi Osaka a luat o pauză din circuit din cauza depresiei și anxietății.

Absența japonezei de la Australian Open reprezintă o pierdere grea pentru organizatori. Naomi este dublă campioană la Melbourne, în 2019 și 2021. Are 4 titluri de Grand Slam în carieră, cele două menționate plus alte două la US Open, în 2018 și 2020.

Venus Williams s-a accidentat

Australienii au mai pierdut o vedetă, de această dată de pe tabloul feminin. Vorbim despre Venus Williams (42 de ani, 1.003 WTA). Cu două finale la Australian Open, în 2007 și 2017, americanca primise un wild-card din partea organizatorilor, la fel ca Taylor Townsend (SUA), Jaimee Fourlis (Australia), Storm Hunter (Australia), Talia Gibson (Australia), Olivia Gadecki (Australia), Diane Parry (Franţa) şi Moyuka Uchijima (Japonia).

Venus și-a anunțat retragerea de pe tabloul principal, motivând o problemă medicală după participarea la turneul de la Auckland (Noua Zeelandă).

Australian Open 2023 se joacă în perioada 16-29 ianuarie. Turneul e transmis în România de Eurosport.