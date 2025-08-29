Bilanțul atacului de joi al Rusiei asupra Kievului a ajuns la 23 de morți

Bilanţul atacului rusesc de proporţii asupra Kievului, care a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, a ajuns la 23 de morţi, a anunţat vineri administraţia militară a oraşului.

„Din păcate, numărul morţilor a ajuns la 23", a scris şeful administraţiei, Timur Tkacenko, pe contul său de Telegram. El nu a specificat dacă printre aceştia se află şi alţi minori, pe lângă cei trei anunţaţi anterior, informează EFE, citată de Agerpres.

În noaptea de miercuri spre joi, ruşii au lansat un atac masiv asupra Kievului, care a afectat 33 de sectoare ale oraşului şi care a produs distrugeri inclusiv la clădirea delegaţiei UE din capitala Ucrainei.

Bilanţul iniţial a fost de 14 morţi, atacul fiind condamnat dur de comunitatea internaţională.

Cele mai mari pagube materiale s-au produs în cartierele Şevcenkiv, Holosiivski, Darnîţki, Dniprovski şi Desnianski.

Echipele de salvare continuă căutătile

Cel puţin 63 de persoane au fost rănite, dintre care 35, inclusiv 11 copii, sunt trataţi în spitale, potrivit primarului Vitali Kliciko.

Echipele de salvare continuă să îndepărteze ruinele şi nu este exclus ca numărul morţilor să fie revizuit în creştere.

Cel puţin trei persoane sunt prinse în dărâmăturile unei clădiri lovite, potrivit Ministerului de Interne.

Rusia a lansat 598 de drone, precum şi 31 de rachete, inclusiv două rachete balistice Kh-47 Kinjal, nouă rachete balistice Iskander-M şi nord-coreene KN-23 şi 20 de rachete de croazieră Kh-101, potrivit forţelor aeriene ucrainene.