Atacantul Garita, supărat pe fanii lui Dinamo și pe arbitru. „Mă numeau gorilă”

Dinamo Bucureşti a promovat în Superliga naţională de fotbal, deşi a fost învinsă pe teren de către FC Argeş cu scorul de 4-2 (2-1), sâmbătă seara, la Mioveni, în manşa secundă a barajului de menţinere/promovare.

Paul Arnold Garita, atacantul echipei FC Argeș, a marcat de două în meciul cu Dinamo (4-2), dar echipa sa a retrogradat în Liga a II-a, după ce a pierdut cu 6-1 în tur.

Garița a fost extrem de supărat pe fanii lui Dinamo, care au scandat mesaje rasiste.

Atacantul piteștenilor, îi acuză de rasism pe unii dintre fanii lui Dinamo de la Mioveni.

„Dinamo merita să promoveze în Liga 1. Evident, sunt dezamăgit că echipa mea, FC Argeș, a retrogradat, însă altercația mea cu fanii lui Dinamo nu are nimic de-a face cu fotbalul. Pe tot parcursul meciului, mai mulți suporteri au imitat sunetele unor gorile și mă numeau gorilă de fiecare dată când atingeam mingea. L-am avertizat pe arbitru de câteva ori, însă nu a făcut nimic.La final am reacționat așa din cauza gesturilor rasiste făcute la adresa mea când mă duceam spre vestiar. Dinamo are suporteri adevărați, dar există și suporteri rasiști care nu cred că reprezintă imaginea clubului”, a scris Garita pe Instagram.

Garița ar putea să-și continue activitatea în Superligă, patronul FCSB fiind interesat de serviciile lui

„Noi am ținut cu Dinamo, am vrut să promoveze ei. De ce? Păi, e un milion de euro pe care îl iau în plus din bilete sezonul viitor. Și am mai avut un interes. Decât să dai 200.000 de euro pe Garita, nu mai bine îl iei liber?”, a spus Gigi Becali, patronul FCSB, potrivit gsp.ro.

Atacantul în vârstă de 27 de ani a reușit în acest sezon două pase decisive și 14 goluri în 40 de apariții.